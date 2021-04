Demain nous appartient : Quentin au cœur d'une vengeance bien orchestrée

Quentin est bien installé chez les Daunier dans "Demain nous appartient". Il a même fait venir Hélène et Pascal dans l'appartement afin qu'ils mettent leur plan à exécution. Tout a été prémédité, l'heure de la vengeance approche... (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Hélène et Pascal rejoignent Quentin

Rien ne va plus chez les Daunier dans Demain nous appartient. En effet Quentin (Charles Crehange), le jeune SDF suicidaire, a trouvé refuge chez eux et a profité de leur absence pour se barricader dans leur appartement. Il a menacé de mettre fin à ses jours si la police tentait de le déloger. Dès lors, il se la coule douce dans l'appartement familial.

Les Daunier se retrouvent donc à la porte et sont obligés d'aller dormir chez Samuel (Axel Kiener). En attendant, ils cherchent une solution pour régulariser la situation de Quentin. Le jeune homme, quant à lui, est très à l'aise. Il fait venir Hélène (Anne Bouvier) et Pascal (Nicky Marbot), ses deux complices, afin de mettre leur plan à exécution.

Quentin a une fausse identité

(ATTENTION SPOILERS)

Aurore (Julie Debazac) ne supporte plus cette situation ! Heureusement, ils ont trouvé un logement pour aider le jeune homme. Elle lui annonce donc la nouvelle, accompagnée de sa fille, Sofia (Emma Smet). Cependant, Quentin campe sur ses positions. Il met en place le plan prévu avec Hélène et Pascal. Il fait croire que sa famille l'a rejoint avec un bébé, et que désormais ils ne peuvent plus partir.

La capitaine est hors d'elle, elle n'en revient pas que son appartement soit occupé par une famille entière. La procédure est très longue pour expulser des personnes d'un logement, encore plus s'il y a un nourrisson. Très vite, des recherches sur le jeune homme sont faites, à partir d'un sweat-shirt qu'il a porté. La police découvre qu'il a usurpé une identité et est un petit délinquant qui s'appelle en fait Romain.

Une vengeance savamment organisée

Hélène et Pascal sont à l'origine de toute cette machination. En effet, ils comptent sur le jeune homme pour arriver à leur fin. Bien que Pascal soit très stressé par la situation, Hélène ne perd pas son objectif de vue et Quentin non plus. Ils sont armés et comptent bien passer à la vitesse supérieure : abattre leur ennemi. Le couple contemple avec émotion des photos de Geoffroy, un jeune adolescent, manifestement décédé dans de terribles circonstances. S'ils agissent ainsi depuis quelques jours avec l'aide de Quentin, c'est pour une seule et bonne raison : venger la mort de leur fils.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.