Demain nous appartient : Quentin s'incruste chez les Daunier

Demain nous appartient : Sofia est l'ange gardien de Quentin

Quentin (Charles Crehange) a fait une arrivée fracassante dans Demain nous appartient. Il a voulu mettre fin à ses jours, heureusement pour lui, Sofia (Emma Smet) était là pour lui venir en aide. La jeune fille l'a aperçu sur le pont et n'a pas hésité à sauter pour le sauver de la noyade. Complétement sous le choc, il est immédiatement envoyé à l'hôpital. Sofia essaie tant bien que mal de le réconforter et de lui apporter son soutien. Le jeune homme est SDF, sans famille, et n'a nulle part ou aller.

Elle va tout faire pour convaincre ses parents, Aurore (Julie Debazac) et William Daunier (Kamel Belghazi), d'accueillir son protégé. Ils refusent catégoriquement, ce qui vexe Sofia. Elle ne comprend pas pourquoi personne ne lui vient en aide. Quentin passe donc la nuit dehors. Le lendemain matin, elle le retrouve en ville avec son copain et Manon (Louvia Bachelier). Sofia insiste pour lui offrir de quoi manger, et finit par l'inviter chez elle. Arthur (Théo Cosset) commence à être jaloux, il n'apprécie pas la relation que tisse sa copine avec cet inconnu.

Les Daunier finissent par céder

Septiques dans un premier temps, les parents finissent par accepter d'héberger le jeune homme. L'insistance de Sofia a porté ses fruits. Quentin est ravi et remercie Aurore, la mère de Sofia. Il sait que ce soir il dormira au chaud et en sécurité. Évidemment, les parents ont accepté cette situation provisoirement. Ils souhaitent l'héberger seulement quelques jours, ce qui lui laisse le temps de trouver un foyer ou un centre d'accueil. Aurore prend soin de vérifier son casier judiciaire, qui est vierge.

Sofia en apprend un peu plus sur le jeune homme et se permet de lui poser des questions. Il lui explique qu'il n'a pas eu une enfance facile. Le jeune homme ne connaît pas son père et sa relation avec sa mère est très conflictuelle. Ainsi, il a préféré couper les ponts avec sa famille et vivre seul. Désormais, chez les Daunier, Quentin leur témoigne sa reconnaissance, en préparant un petit-déjeuner gargantuesque. Tout le monde est ravi et semble apprécier toutes ses attentions.

Que cache Quentin ?

Depuis que Quentin est apparu dans la série Demain nous appartient, un mystérieux couple le suit de près. En effet, lors de sa tentative de suicide, les deux personnes n'étaient pas loin et filmaient la scène. Puis, lorsque Quentin est sorti de l'hôpital, ils étaient également dans les parages. Le jeune homme semble les connaître et être en lien avec eux. Cette hypothèse est vite confirmée, puisque le soir même il envoie un message à une certaine Hélène. Le jeune homme indique qu'il est bien chez les Daunier et qu'ils peuvent passer à la suite du plan.

Le lendemain, le couple prépare un attirail, qu'ils remettent à Quentin. Tout deux, manigancent quelque chose avec son aide. Ils semblent fiers et heureux de voir Quentin exécuter à merveille ce qu'ils avaient prévu. La journée se termine et Sofia s'apprête à rentrer chez elle. Elle découvre stupéfaite qu'elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Quentin est de l'autre côté, il a bloqué l'entrée et refuse de lui ouvrir. La jeune fille est coincée à l'extérieur. Comment vont réagir ses parents ? Quentin semblerait mal intentionné...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.