Demain nous appartient : qui est Benjamin Gaitet, l'interprète d'Anthony qui fait craquer Charlie ?

Anthony a débarqué à Sète dans "Demain nous appartient" et fait tourner la tête de Charlie. Découvrez qui est Benjamin Gaitet, son interprète aux mille facettes.

Demain nous appartient : Anthony débarque à Sète !

Eh oui, après le danseur Anthony Colette et le TikTokeur Adher, un nouveau jeune homme arrive dans Demain nous appartient. Du haut de ses 1m 84, Benjamin Gaitet incarne Anthony Frejean, un ouvrier venu travailler avec Sylvain (Arnaud Henriet) sur un chantier.

La boîte de BTP dans laquelle il travaillait auparavant a mis la clef sous la porte et le jeune homme a donc été contraint de revenir à Sète, dans l’espoir de retrouver du travail. Sylvain avait justement besoin de main-d'œuvre, car depuis trois semaines il travaille sur une immense maison en rénovation. Le temps du chantier, il accepte d'héberger le jeune homme sous son toit.

Pour le plus grand plaisir de la jeune Charlie (Clémence Lassalas). La serveuse de La Paillotte tombe sous le charme du bel ouvrier et compte bien tout mettre en place pour le séduire. Force de proposition, elle lui propose de boire un verre, mais celui-ci décline l'invitation. Plus tard, il explique qu'il n'est pas prêt à se remettre dans une relation. Charlie ne baisse pas les bras pour autant.

Qui est Benjamin Gaitet ?

Le jeune comédien a plus d'une corde à son arc. Sportif, il pratique le badminton, le running, le VTT et le football. Benjamin Gaitet sait également chanter, mais il joue aussi de la guitare et de l'harmonica. Le jeune homme a travaillé comme model et a été formé de 2016 à 2018 à l'Actors Factory, dirigée par Tiffany Stern. Il a également étudié en faculté de pharmacie. Habitué des plateaux tournages, il a déjà joué au cinéma.

Anthony (Benjamin Gaitet) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Ainsi, Benjamin Gaitet est apparu sur grand écran dans le film Simone en 2019 de Olivier Dahan. Le comédien a joué en 2017 dans Junk Love de Pierre de Suzzoni. Côté télévision, on a pu le voir dans l'épisode 2 de la série Arte Ad Vitam. En 2018, il est apparu dans La Guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe, une série documentaire historique de Vanessa Pontet et Alain Brunard. Récemment, il s'est également illustré dans la comédie populaire de M6, En famille.

Un arc narratif autour de son personnage débutera bientôt dans Demain nous appartient. Les épisodes de la série quotidienne sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.