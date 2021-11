Demain nous appartient : Rebecca et Sébastien seraient-ils à l'origine de la mort du père de Xavier ?

Rebecca s'est récemment fait agresser dans "Demain nous appartient". Elle est persuadée que Sébastien lui en veut et manigance tout ça pour qu'elle quitte la ville. Cependant, une enquête va être faite, et Xavier Meffre va découvrir quelque chose qui va le chambouler... (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Rebecca est menacée

Suite à son agression, Rebecca a fait un court séjour à l'hôpital dans Demain nous appartient. En effet, l'ancienne chanteuse était sous le choc après avoir été menacée par un homme armé d'un couteau. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a eu de la visite lors de sa nuit à l'hôpital. Sébastien, son ex-mari, était à son chevet, mais il avait dans les mains la perfusion de Rebecca. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était complétement effrayée, persuadée qu'il voulait lui faire du mal. Depuis, elle est sur ses gardes. Pour être plus en sécurité, sa fille, Raphaëlle, lui a proposé de s'installer chez elle.

En s'installant chez elle, Rebecca va se rendre compte de son mal-être et ses petites-filles vont lui ouvrir les yeux. En effet, depuis quelque temps, leur mère s'est mise à boire et beaucoup. L'arrivée à Sète de Rebecca a chamboulé toute la petite famille. Raphaëlle est sous le choc et a du mal à s'en remettre. Ainsi, elle noie son chagrin dans l'alcool. Heureusement, l'agresseur de sa mère a été arrêté, il s'agissait d'un fan de la première heure, un peu fou. Lors de son arrestation, Xavier Meffre a fouillé l'appartement de ce dernier et il est tombé sur une photo de son ancienne belle-mère portant une broche en or. Il semble avoir été très perturbé par cette découverte.

Le père défunt de Xavier

Depuis le retour inattendu de Rebecca, Xavier évoque de plus en plus son père qu'il a perdu lorsqu'il était encore enfant. Les souvenirs sont douloureux, il ne veut même pas les partager avec Chloé, sa nouvelle compagne. Il poursuit ses recherches de son côté et demande aux archives de lui transmettre un dossier de manière confidentielle. Dans l'après-midi, il rencontre Rebecca, qui semble très émue de le revoir. Elle a les larmes aux yeux. Elle lui avoue avoir été très surprise de son union avec sa fille. Xavier évoque alors la mort de son père et la broche en or qu'elle portait dans sa jeunesse. Très déstabilisée, l'ancienne chanteuse trouve un prétexte pour quitter la pièce immédiatement.

Demain nous appartient ©TF1 Production

De retour chez sa fille, elle téléphone à Sébastien son ex-mari en lui disant : "Sébastien rappelle-moi ! Il faut qu'on parle de ta fille et aussi de Xavier Meffre, c'est fou comme il ressemble à son père ! Je suis pas bien, il faut que tu m'aides". Une vieille histoire semble refaire surface. Effectivement, avant son agression, Rebecca avait reçu un mot indiquant "30 ans après je me souviens de tout. Rendez-vous au phare à 17h". Persuadée que c'était Sébastien, Rebecca a dit en parlant d'un événement un peu flou, "nous sommes que trois à le savoir et le troisième est mort". Et si les parents de Raphaëlle étaient à l'origine de la disparition de ce dernier ?