Demain nous appartient : replay de la semaine en avance (Ep 1022 à 1026)

CinéSéries revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Alors, tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS épisode 1026 de vendredi)

Demain nous appartient : Victoire a de terribles visions

Les médecins réussissent enfin à mettre la main sur un cœur compatible pour la greffe de Victoire dans Demain nous appartient. En salle de réveil, la jeune femme reste muette et n'a pas l'air dans son état normal, ce qui inquiète ses proches. Victoire est complètement apeurée. Les médecins sont pourtant confiants, jusqu'à ce que Samuel découvre Victoire en boule au pied de son lit complètement horrifiée.

Un accident a eu lieu. Cela permet finalement à Victoire d'avoir un nouveau cœur, puisqu'elle s'est fait transplanter celui de la jeune femme accidentée. Il semblerait que cela ne soit pas sans conséquences. Depuis son réveil Victoire semble délirer et avoir des visions. Elle voit un homme au pied de son lit et il la terrifie. Serait-ce l'homme qui poursuivait la jeune femme qui s'est fait percuter ? Il semblerait que ses visions relèvent de la psychiatrie. Victoire va finir par fuguer de l'hôpital sans prévenir personne.

Nathan prend des cours de drague

Le jeune Nathan en a assez de ne pas arriver à séduire les filles de son lycée dans Demain nous appartient. Ce qui n'est pas le cas du nouveau professeur de français, François Lehaut. Ce dernier suscite bien des émois. L'élève de terminale est donc allé lui demander conseil, pour améliorer ses techniques de drague. Il va lui proposer de s'inspirer de la littérature et faire attention aux mots qu'il utilise lorsqu'il parle à une jeune fille. Malheureusement pour lui, c'est un flop total auprès de Charlie...

Alex et Chloé se rapprochent

Chloé s'aperçoit que Celeste est couverte de boutons, de plus, elle a de la température. Xavier qui n'a jamais eu cette maladie, est donc contraint de quitter la maison, le temps que cela passe. Chloé est très prise par son travail, Alex propose de rester dormir chez elle, ainsi ils peuvent se relayer. Dans la nuit, ce dernier tente même de la rejoindre dans la chambre, mais il finit par retourner sur ses pas. Plus tard, Chloé se lève et remonte affectueusement le drap sur Alex qui dort dans le canapé. De son côté, Xavier est à l'hôtel et son ex-femme lui rend visite afin qu'il ne se sente pas trop seul.

Demain nous appartient ©TF1 Production

En Maud séduction

Maud est attirée par Jack. Ce dernier semble apprécier sa compagnie. Il lui conseille de lire un livre d'amour et la jeune fille est touchée. Elle ne se doute absolument pas que Jack a des sentiments pour Hadrien. Les deux camarades de classes vont tout de même faire un exposé ensemble. Maud se rend chez lui, elle tente de soutirer des informations à sa sœur Lizzie. Mais Jack va très vite lui faire comprendre qu'ils sont juste amis ...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.