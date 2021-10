Demain nous appartient : replay de la semaine en avance (Ep 1027 à 1031)

CinéSéries revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Alors, tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS épisode 1031 de vendredi)

Demain nous appartient : la guerre est déclarée entre Sofia et Charlie

Sofia fait campagne pour se présenter à la tête du BDE dans Demain nous appartient. C'est une chose qui ne plaît pas du tout à la petite peste de service, Charlie, qui serait prête à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Sofia prend pourtant ce rôle très au sérieux et souhaite faire bonne impression. Elle fait donc la promo de toutes ses idées à travers une vidéo explicative destinée à ses camarades. Charlie va répliquer immédiatement, en se présentant également, et en exposant toutes ses propositions. Elle met en avant son envie de faire la fête en organisant des soirées étudiantes. Des activités qui sont bien plus amusantes que ce que propose son adversaire. La guerre est déclarée ! Qui va réussir à se faire élire ?

Demain nous appartient ©TF1 Production

Victoire mène l'enquête

Victoire croit dur comme fer à l'existence de la mémoire cellulaire. Depuis qu'elle s'est fait transplanter un nouveau cœur, la jeune femme est persuadée de revivre les souvenirs de son donneur. Elle va parler de ses visions à Sara, notamment de ce fameux tatouage qu'elle voit. Avec l'aide de Roxane, les policières vont retrouver Dimitri dont parle souvent Victoire. Cette dernière demande immédiatement à le rencontrer. Ensemble, il parle d'Emilie, sa petite amie. Victoire comprend très vite que le cœur qu'on lui a greffé et celui de la jeune femme.

Elle apprend plus tard que cette dernière est bel et bien décédée peu de temps avant sa greffe. Lorsqu'elle apprend cela à Dimitri il fait mine d'être malheureux, et de s'en vouloir. Victoire s'approche et l'embrasse. À ce moment-là, ses visions reviennent, elle a un flash et voit la jeune femme séquestrée. Victoire comprend tout : c'est Dimitri qui a tué Emilie.

Maud essaie de sortir de la friendzone...

Maud écoute attentivement les conseils de sa sœur et de sa mère afin de séduire Jack. Ces dernières lui expliquent qu'il est important de se faire désirer et de ne pas lui courir après. Jack a failli ne pas se présenter pour l'exposé qu'ils devaient faire ensemble. Maud a tout de même réussi à le convaincre. Par la suite, ils sont allés ensemble à une séance de dédicace. Maud a un peu froid, Jack lui prête donc sa veste. La jeune fille saute sur l'occasion et l'embrasse. Le jeune homme reste stoïque, ce qui met très mal à l'aise Maud qui sent bien que ses sentiments ne sont pas réciproques.

