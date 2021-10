Demain nous appartient : replay de la semaine en avance (Ep 1037 à 1041)

On revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Tromperies, disputes, amours, enquêtes, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à Sète. (Attention SPOILERS épisode 1041 de vendredi)

Demain nous appartient : Anna trompe Karim

Anna a récemment rencontré Jim, un admirateur qui est journaliste dans Demain nous appartient. Elle le fréquente donc depuis quelque temps et il la drague ouvertement. À côté de ça, Anna doit jongler entre les crises de jalousie et les reproches de son compagnon, Karim. Il ne cesse d'être sur son dos. La jeune femme en a marre et se permet donc de partir en escapade avec Jim sur la plage.

Après une petite séance photo improvisée, Jim et Anna s'embrassent fougueusement. Elle regrette dans un premier temps, mais les deux tourtereaux finissent par se retrouver en fin de journée. Ils décident d'aller dans un hôtel, Karim les observe de loin.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Judith entre la vie et la mort

Cela fait plusieurs jours déjà que Roxane et Judith sont séquestrées. Heureusement, le jeune Noa a fait avancer l'enquête, car il a suivi son grand-père, Yvan Josse. La police fait des barrages, Yvan est cerné. Ne savant plus quoi faire, le kidnappeur décide de se donner la mort, en se tirant une balle dans la tête. Sans les précieuses infos de ce dernier, il est difficile de mettre la main sur la maison où sont séquestrées les jeunes femmes.

Judith qui est diabétique à besoin de son traitement. Ses forces diminuent et elle se sent de plus en plus mal. Sa mère Chloé, est désespérée, elle a de plus en plus peur que sa fille fasse une grave crise d'hypoglycémie. Heureusement, elle peut compter sur la police qui retrouve la maison. Ils interviennent à temps. Judith est immédiatement conduite à l'hôpital.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Rapprochement entre Alex et Chloé

Chloé a été morte de peur toute la semaine pour sa fille, Judith. De plus, l'ex-femme de son conjoint actuel, qui est avocate, a tout fait pour faire sortir de prison l'unique accusé dans cette histoire d'enlèvement. Elle a du mal à digérer cette annonce. Alex, le père de Judith est également très inquiet pour sa fille. Il décide donc de ne pas laisser Chloé seule et d'affronter cette épreuve tous les deux. Lorsque Judith est saine et sauve, ils se retrouvent à l'hôpital. Complètement soulagés et fous de joie, l'ancien couple mythique de la série se reforme le temps d'une scène. Alex emmène Chloé dans une pièce et l'embrasse avant de céder à la tentation.

Les Moreno remportent le gros lot

Les Moreno sont de retour dans Demain nous appartient, et ils sont plus pimpants que jamais. Vêtus d'un manteau de fourrure bleu et d'un magnifique costume en lin, ils sont méconnaissables. Le couple a en fait gagné plus de 9 millions d'euros au casino. Ils tentent tant bien que mal de cacher ça à tout le monde et en particulier à Charlie. Mais c'est raté, car la jeune fille les surprend en train de déguster du caviar et boire du bon vin. Ils sont donc obligés de cracher le morceau, à condition que Charlie garde le secret également.