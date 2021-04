Demain nous appartient : Sacha cache un terrible secret

Dans l'épisode du 27/04/21 de "Demain nous appartient", Clémentine s'inquiète de plus et se persuade que Sasha la trompe. Tout le monde se questionne au sujet de ce dernier qui est de plus en plus louche et distant. Sacha cache quelque chose, mais quoi ? Attention, SPOILERS !

Demain nous appartient : Sacha est préoccupé par de gros problèmes

Dans Demain nous appartient, Clémentine (Linda Hardy) trouve son compagnon de plus en plus distant. Il est vrai que Sacha (Renaud Roussel) est très préoccupé en ce moment. Le coach de sport est en train de mettre en ligne un site pour son travail. Il cherche activement des sponsors et se démène pour assurer ses cours en même temps. Il ne cache plus à ses proches qu'il a de très gros soucis d'argent.

De plus, sa fille Solenne (Artémisia Toussaint) est sur le point de partir de l'autre côté de l'Atlantique, à Boston, pour se faire opérer. Toute cette procédure demande énormément de frais, entre les billets d'avion, le logement et la prise en charge. Pour couronner le tout, sa femme, Clémentine, l'accuse de tromperie et le confronte à plusieurs reprises. Sacha semble dans une impasse. Toutes ces cachotteries sèment le doute auprès de ses proches. Il est fuyant et s'emmêle les pinceaux régulièrement dans ses explications. Tout porte à croire qu'il cache quelque chose de plus grave.

Clémentine ne supporte plus cette situation

Elle mène sa petite enquête, fouille dans le téléphone de Sacha et retrouve un cheveu roux sur la veste de son mari. Clémentine en parle à sa meilleure amie Flore (Anne Caillon), qui lui conseille de confronter son compagnon une bonne fois pour toutes. Dès lors, elle retrouve Sacha et lui demande des informations à propos de Lise Berthelot, l'une de ses clientes. Pour enfin lever le voile, Sacha confronte les deux femmes qui s'expliquent. Clémentine se rend compte de son erreur et se ridiculise. Lise n'est pas la maîtresse de son mari.

Cependant, Clémentine n'arrête pas pour autant ses recherches. Sacha, quant à lui, est bien trop préoccupé par son problème d'argent. Il est obligé de demander à son ami Alex (Alexandre Brasseur) de lui prêter 1 500 euros pour rembourser ses dettes. Ce n'est pas suffisant pour Sacha, qui se dirige vers son frère Tristan (Mathieu Alexandre), une nouvelle fois. Ce dernier, n'est malheureusement plus en mesure de l'aider financièrement. Il en profite pour lui demander une faveur et lui demande de le couvrir. Ainsi, si Clémentine vient lui parler, Tristan doit dire qu'ils ont passé du temps ensemble.

Sacha (Renaud Roussel) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Sacha est dans une situation délicate

Le soir même Sacha a rendez-vous avec une femme blonde, Vinciane (Alexandra Cholton), qui lui demande de lui rendre 20 000 euros au plus vite. Le coach de sport est très embêté, il n'a que les 1 500 euros, prêtés par Alex. Pourquoi cette femme lui réclame une somme aussi importante ? Quelle est sa relation avec Sacha ? Une chose est sûre, Sacha doit trouver une solution, car cette femme est très insistante et le menace de dévoiler la "vérité".

Pour réunir cette somme en si peu de temps, Sacha pioche dans la cagnotte de sa fille, où se trouve l'argent qui recouvre les frais de son opération. En demandant à son frère de lui rendre ce service un peu surprenant, Sacha s'est mis en danger. En effet, il a éveillé les soupçons de Tristan, qui décide de le prendre en filature, afin de découvrir ce qu'il cache. Mais une erreur va tout faire basculer. Dans les prochaines semaines, Sacha va plonger Clémentine dans une situation périlleuse. En plus de la révélation d’un terrible secret, la vie de ses enfants sera menacée...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.