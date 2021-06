Demain nous appartient : Sacha prêt à faire une autre victime

L'étau se resserre autour de Sacha dans "Demain nous appartient". Il ne supporte plus le comportement de Garance, la fille de Clémentine, et il compte bien la faire taire, pour ça il est prêt à employer la méthode forte ! (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Garance ne lâche pas l'affaire

Garance Doucet (Esther Valding), la fille de Clémentine (Linda Hardy) dans Demain nous appartient, est prête à tout pour élucider la disparition de sa mère. La jeune femme est persuadée que Sacha (Renaud Roussel) est à l'origine de cette affaire. Elle pense même qu'il a tué sa mère et fait disparaître le corps. La jeune infirmière ne peut pas rester sans rien faire.

Garance Doucet (Esther Valding) - Demain nous appartient ©TF1 Production

En effet, elle se rend régulièrement au domicile de Sacha pour le harceler, l'insulter et lui tenir tête. Elle ne recule devant rien. Garance est même venue tapisser le mur de sa maison avec des affiches incriminant Sacha. Elle essaie de mettre en garde Juliette (Mathilde Lebrequier) afin qu'elle ouvre les yeux sur la vraie personnalité de son compagnon.

L'enquête continue

De son côté, la police continue d'enquêter sur les différentes femmes portées disparues en ce moment. L'ADN de Vinciane Allard (Alexandra Cholton) a été retrouvé sur le corps de Julie Lavale. La brigade considère donc que les deux femmes ont été en contact. Il est donc fort probable que le corps de Vinciane soit également dans l'étang.

De plus, Vinciane a gardé précieusement tous les articles de journaux concernant la disparition de Clémentine Doucet. Le commandant Constant (Franck Monsigny) commence donc à comprendre que ces trois disparitions sont liées et que ces différentes femmes pourraient être victimes du même meurtrier. Leurs soupçons se rapprochent donc de Sacha. Après avoir fouillé une nouvelle fois dans l'étang, la police retrouve le corps d'une femme. Pour le moment, il est impossible de savoir s'il s'agit de Vinciane ou de Clémentine...

Sacha passe à l'offensive

Sacha ne supporte plus les accusations et le harcèlement que lui fait subir Garance. Il a donc porté plainte, mais il ne s'arrête pas là. Il entreprend d'installer des caméras autour de sa maison. La famille de Sacha trouve cela excessif. Ce dernier est obsédé par Garance et compte bien tenir la fille de Clémentine loin d'eux.

Sacha (Renaud Roussel) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Le soir venu, Sacha passe à l'offensive. À l'abri des regards, il enlève les plaques d'immatriculation de son véhicule. Par la suite, il se gare dans une ruelle sombre et attend Garance. La jeune femme marche tranquillement, elle est au téléphone avec son père et lui confie qu'elle ne va pas bien en ce moment. Sacha enfile une cagoule et roule à toute allure dans sa direction. Garance se retourne, mais aura t-elle le temps de s'en sortir ? Va-t-il faire une autre victime ?

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.