Demain nous appartient [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep 1032, 1033)

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Demain nous appartient" sur TF1. Le programme de cette semaine est chargé : l'enquête sur Dimitri tourne mal pour Roxane, Angie se révolte et le Spoon est en folie. CinéSéries vous dit tout sur les épisodes de lundi et mardi (1032 et 1033). Attention résumés avec SPOILERS !

Demain nous appartient : Roxane est séquestrée

Rien ne va plus dans Demain nous appartient. Roxane et Sara continuent d'enquêter sur Dimitri. Elles ont découvert qu'Emilie, l'ex-petite amie du jeune homme, avait porté plainte pour violences quelque temps avant son décès. Les policières sont donc persuadées de la culpabilité de Dimitri. Victoire les aide, et explique qu'elle a des visions de la jeune femme séquestrée dans une cave. Le soir même, Roxane marche dans la rue pour rentrer chez elle, elle se fait enlever par un homme qui la jette dans un fourgon noir. La jeune Lizzie assiste à la scène et témoigne immédiatement au commissariat.

La police enquête donc plus en profondeur sur Dimitri qui est le premier suspect. Ils découvrent dans son sous-sol le sac à dos et les papiers d'identité d'Emilie. En observant une de ses cartes, Sara est frappée par la ressemblance entre Roxane et la jeune femme décédée. Enfermée et ligotée dans une pièce sombre, Roxane aperçoit sur un des murs le portrait d'Emilie.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Angie se révolte

François fait étudier dans son cours de français des vieux poèmes et des textes de littératures sur la séduction. Une chose qui n'intéresse pas du tout la jeune Angie. Le programme n'est pas du tout au goût du jour selon elle. Elle souhaiterait étudier des auteurs plus contemporains comme Toni Morrison ou encore Maya Angelou, des femmes noires aux idées et aux revendications fortes. Ce qui a le don d'agacer son camarade, Jordan. Néanmoins, François va en tenir compte, et propose aux élèves de faire un exposé sur un auteur de leur choix.

Angie n'en a que faire. Pour montrer son mécontentement, la jeune fille monte sur son bureau et lit à haute voix un extrait de l'œuvre de Phillis Wheatley. Elle est immédiatement punie par la proviseure. Comme si cela ne suffisait pas, elle se dispute une nouvelle fois à propos de ses convictions avec Jordan et ils finissent par en venir aux mains.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Le Spoon en folie

Louise et Bart les deux nouveaux gérants du Spoon sont en train de revoir leur budget prévisionnel. S'ils continuent à ce rythme ils devraient dépasser leurs objectifs de 115 % avant la fin de l'année. Récemment, Damien a ambiancé tout le restaurant en dansant et faisant le show devant les clients. C'est pourquoi Louise souhaite lui proposer d'animer des soirées strip-tease toutes les semaines. Le jeune homme est sceptique et refuse. Louise le complimente et le flatte, ce qui rend Bart un brin jaloux. Finalement, Damien finit par accepter.

Après le travail Martin et Karim passent boire un verre au Spoon. Ils tombent nez à nez avec Damien qui fait le show en uniforme de Police. Ses collègues le stop immédiatement et lui indiquent que cela est formellement interdit. Karim calme le jeu et convainc Martin de laisser leur collègue animer la soirée. En contrepartie, les deux collègues ne vont pas se gêner pour le prendre discrètement en photo, pour placarder ensuite les clichés dans tout le commissariat.

Et pour conclure cette soirée en beauté, Karim discute avec son collègue autour d'un verre, c'est à ce moment là qu'une jeune femme arrive par derrière et pose ses mains sur ses yeux en disant : "Devine qui c'est ? ". C'est avec surprise que le policier se retourne et découvre sa dulcinée, Anna. La jeune femme est rentrée plus tôt que prévu afin de lui faire une surprise.