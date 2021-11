Demain nous appartient [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep 1052, 1053, 1054)

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Demain nous appartient" sur TF1. Le programme de cette semaine est chargé : un nouveau personnage fait son arrivée, Marjorie va s'en prendre à nouveau à Anna et Benjamin drague Victoire. On vous dit tout sur les épisodes 1052, 1053 et 1054. Attention, résumé avec SPOILERS !

Victoria Abril arrive dans Demain nous appartient ! Un nouveau personnage arrive dans Demain nous appartient. Dès l'épisode de lundi, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir un nouveau personnage qui sera présent même dans le nouveau générique. En effet, Victoria Abril rejoint le casting du feuilleton ! Elle incarne ici Rebecca Flores, une dame très chic venue d'Amérique du Sud. Si elle débarque à Sète, ce n'est pas pour n'importe quelle raison. Elle compte bien renouer des liens avec sa fille, Raphaëlle, qui est avocate. Comment va réagir cette dernière ? Sa mère a énormément de choses à lui dire et à lui expliquer. Il semblerait même qu'elle cache un lourd secret. Raphaëlle va avoir beaucoup de mal à tolérer la présence de sa mère qui l'a abandonnée il y a 30 ans. Demain nous appartient ©TF1 Production Marjorie est vivante Anna est désormais en meilleure santé, elle a enfin pu profiter de ses proches depuis sa sortie de prison. Elle décide donc de retourner vivre chez elle. Cependant, elle a une drôle de sensation, elle a l'impression de voir Marjorie Collet dans son jardin. Des affaires semblent avoir été déplacées dans son appartement. La jeune femme est persuadée que Marjorie lui veut du mal, elle trouve donc refuge chez sa sœur, Chloé. Ses proches s'inquiètent pour elle, ils ont peur qu'elle délire. Cependant, son avocate la croit. Elle pense qu'Anna est victime de Marjorie Collet. Elle est placée sous surveillance suite à une demande de Karim. Martin va donc surveiller sa maison. Mais ça ne suffira pas pour empêcher Marjorie de rentrer et de menacer Anna avec un couteau. Complètement folle de rage, elle ne compte pas en rester là et Anna va être traumatisée. Samuel est jaloux Victoire se rapproche de plus en plus de Benjamin, surnommé Docteur Mamour par Samuel. Ce dernier semble terriblement jaloux de leur relation et beaucoup de gens en sont témoins. Tout d'abord Sofia sa fille, mais aussi William. Même si Samuel ne reconnaît pas son attirance pour Victoire, cette situation le met de plus en plus sur les nerfs. Il est odieux avec ses collègues et se permet même de faire des réflexions complètement déplacées à Victoire. La belle docteure pourrait donc très vite faire son choix entre les deux hommes. Noor et Gabriel se rapprochent Noor et Gabriel partagent désormais le même lit, depuis qu'une fuite d'eau s'est invitée dans la chambre de la jeune fille. Cette situation est très délicate, car ils se réveillent parfois entrelacés, ce qui a tendance à installer un malaise. Gabriel semble tout de même partant pour se rapprocher de Noor mais il ne sait pas trop comment s'y prendre... Il récolte donc quelques conseils auprès de Charlie. Les deux colocs vont tenter de passer à l'action à de multiples reprises, mais il semblerait qu'il y ait toujours quelque chose pour les interrompre. Il y a tout de même de fortes chances pour que les deux amis finissent par succomber à la tentation dans les prochains de Demain nous appartient... Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.