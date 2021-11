Demain nous appartient [SPOILERS] : ce qui vous attend cette semaine (Ep1047, 1048 et 1049)

Découvrez en avance ce que vous réserve le feuilleton "Demain nous appartient" sur TF1. Le programme de cette semaine est chargé : Anna est en prison et Karim se mêle de l'affaire, les Roussel s'inquiète pour Léo et Noor et Gabriel se rapprochent. On vous dit tout sur les épisodes 1047, 1048 et 1049. Attention, résumés avec SPOILERS !

Demain nous appartient : Karim se mêle de l'enquête Anna est suspectée du meurtre de Marjorie Collet dans Demain nous appartient. La jeune femme est arrêtée. Beaucoup de preuves l'accablent, notamment le couteau ensanglanté retrouvé dans sa cuisine. Le procureur est obligé de prolonger sa garde à vue et de la placer en prison. Karim n'arrive plus à contenir sa rage, il est persuadé que Jim est derrière tout ça. Il s'en prend à lui et le menace malgré les mises en garde de ses collègues, il recommence et le frappe au visage lorsqu'il le croise au Spoon. Karim est immédiatement mis à pied. Pendant ce temps, Jim a déjà prévu son plan et a réservé un billet d'avion direction Miami. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, en fin de journée Jim s'en va faire son footing dans la forêt. Le soir même, un promeneur accompagné de son chien, fait une terrible découverte. Il tombe sur le corps ensanglanté de Jim. Demain nous appartient ©TF1 Production Léo est entre la vie et la mort Chez les Roussel, Lizzie tente depuis plusieurs jours de demander à sa mère de lui prendre des cours de chant, mais en vain. Jack et Jordan ne cessent de se disputer et accaparent toute l'attention de leur mère. De son côté, le petit Léo se fait discret, mais il ne va pas bien. Lors d'une énième querelle entre ses frères, il s'effondre au sol. Une fois amené à l'hôpital, il est pris en charge par le nouveau pédiatre Benjamin. Les résultats ne sont pas bons, le petit garçon a une méningite bactérienne, ce qui est très sérieux et ses jours sont en danger. Il a beaucoup de fièvre et les 24 prochaines heures vont être déterminantes. Jahia s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Jordan, en effet, ils ont un exposé de prévu ensemble. Elle se rend donc à l'hôpital pour lui apporter son soutien, mais ce dernier se montre toujours autant désagréable. Pourtant, il se pourrait bien que dans les prochains jours les deux camarades de classe se rapprochent... Gabriel et Noor se rapprochent Ce ne sont pas les seuls à se rapprocher. Depuis quelque temps déjà, Noor et Gabriel vivent en coloc'. Malgré plusieurs désaccords, la cohabitation ne se passe pas si mal. Cependant, Noor a un problème dans sa chambre, il y a un gros dégât des eaux. L'agence est obligée d'intervenir pour organiser des travaux. Comme lors de leur emménagement, les deux amis font semblant d'être en couple et il semblerait que Noor en profite un peu trop. Demain nous appartient ©TF1 Production Gabriel est gêné, après la visite de l'agent, il lui demande pourquoi elle se montre si tactile. Elle explique qu'elle se venge gentiment de leur première visite où le jeune homme avait eu les mains un peu trop baladeuses. Une fois cela réglé, ils doivent trouver une solution à leur problème : la deuxième chambre n'est plus disponible. Noor propose alors de partager le même le lit car le canapé du salon n'est vraiment pas confortable. Vont-ils enfin céder à la tentation ?