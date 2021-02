Demain nous appartient sur TF1 : Chloé prend de gros risques !

La traque de Martin continue dans "Demain nous appartient " et c'est auprès de son amie Chloé qu'il trouve de l'aide pour se réfugier. Toujours là pour prêter main forte, la mère de famille incarnée par Ingrid Chauvin pourrait bien finir par se mettre en danger... (ATTENTION SPOILERS)

Demain nous appartient : Chloé est une amie très dévouée

Chloé Delcourt est interprétée par Ingrid Chauvin, l'une des têtes d'affiche du feuilleton à succès de TF1, Demain nous appartient. Au cœur de la ville de Sète, cette professeur et mère de famille s'est toujours montrée très dévouée envers ses amis et elle n'a pas fini de le prouver. Effectivement, depuis plusieurs jours maintenant son ami Martin Constant (Franck Monsigny) ,soupçonné de meurtre, s'est lancé dans une cavale afin de découvrir lui-même la vérité.

Le soir du meurtre Martin a été drogué. Il ne se souvient donc plus de rien, mais une chose est sûre, son amie Chloé est persuadée de son innocence. En effet, elle lui apporte tout le soutien nécessaire. Chloé lui a déjà rendu visite dans son abri de fortune, un hangar désaffecté. Cependant, les policiers sont activement à sa recherche, en particulier Aurore (Julie Debezac) et l'étau se resserre. Ainsi, Martin n'a plus le choix, il doit quitter sa planque et se réfugier ailleurs. Chloé est donc la seule personne sur qui il peut se tourner. La mère de famille, bien que très occupée dans sa vie personnelle, va prendre de très gros risques en lui ouvrant la porte de son foyer...

Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) - Demain nous appartient © TF1 Production

Chloé va devoir redoubler d'efforts

En effet, bien qu'elle risque d'être poursuivie également par la police, l'héroïne de Demain nous appartient accepte d'héberger Martin. Chloé va devoir prendre sur elle et faire preuve de sang-froid auprès de ses proches pour cacher sa présence dans la maison. Cette dernière, va donc s'enfoncer dans différents mensonges, surtout depuis qu'elle fréquente le procureur Xavier (Charles Lelaure).

Les sentiments grandissants de Xavier envers Chloé n'arrangent rien à la situation. (ATTENTION SPOILERS) Il décide de venir chez elle à l'improviste pour passer la soirée ensemble. Dans l'embarras le plus total, et pour ne pas éveiller ses soupçons, Chloé est obligée de décliner sa proposition. Ainsi, elle prétexte que son bébé, Céleste, est malade. Ce n'est que partie remise pour le procureur qui ne se décourage pas pour autant.

Un véritable dilemme pour l'héroïne de Demain nous appartient

Xavier Meffre ( Charles Lelaure) - Demain nous appartient © TF1 Production

Effectivement, Chloé se retrouve dans une situation très délicate. Martin, son ami, a besoin d'aide. Cependant, en hébergeant chez elle un homme en cavale, la mère de famille se met en danger. De plus, sa relation avec le procureur est encore très fragile. Si Xavier apprend que Chloé a couvert un homme recherché par la police, il pourrait énormément lui en vouloir.

La nounou ainsi que la fille de Chloé se posent des questions sur son comportement, qui semble avoir changé. La présence de Martin dans la maison pourrait faire basculer tout l'équilibre de la petite famille. Il risque à tout moment d'être repéré, et la police pourrait débarquer plus vite que prévu. Chloé n'a pas fini d'être au centre des prochains épisodes de Demain nous appartient car son ex-mari, Alex, vient tout juste d'apprendre sa nouvelle relation avec Xavier, et il ne semble pas ravi...

La série quotidienne Demain nous appartient s'annonce riche en rebondissements pour Chloé. Les épisodes sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.