Demain nous appartient : TF1 annonce la date de retour de la série

"Demain nous appartient" va bientôt revenir sur vos écrans ! La série française avait été interrompue à l'annonce du confinement mais la chaîne vient de donner une date de retour.

La pandémie du COVID-19 a causé de nombreux changements dans le paysage audiovisuel. Une des nombreuses conséquences a été l’interruption de séries hebdomadaires comme Demain nous appartient sur TF1. La diffusion de la série avait été interrompue en mars dernier et avait laissé place à des reportages sur la lutte contre le virus ou plus récemment l’émission Qui veut gagner des millions ?.

Plus de deux mois après, le feuilleton mené par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur fait donc son grand retour. Selon Allociné, la série reviendra sur vos écrans le 15 juin. Une bonne nouvelle pour les fans de la série qui vont pouvoir continuer à suivre les aventures mouvementées de familles aux destins croisés. Une nouvelle photo promotionnelle a même été diffusée pour marquer le retour. À noter que Demain nous appartient reviendra à 19h10 et non plus à 19h20. Cette décision sert à respecter les horaires de l’édition spéciale du JT dès 19h45.

À quoi s'attendre pour la suite de Demain nous appartient ?

L’annonce du retour de la série coïncide aussi avec la reprise du tournage qui s’est déroulé le 18 mai, toujours selon Allociné. Un tournage pas comme les autres, puisque des mesures sanitaires exceptionnelles doivent constamment être appliqués dorénavant.

Quant aux storylines, elles reprendront là où elles se sont arrêtées. TF1 disposait de 5 semaines d’épisodes en stock avant l’interruption de la diffusion. Nous quittions la série avec Amanda (Marion Christmann), agressée sexuellement à son domicile après une fête. Qui est son agresseur ? Qui sera sa prochaine victime ? Autant de questions qui amèneront une certaine psychose sur la ville de Sète et ses habitants. Une storyline assez dramatique qui est en contraste avec d’autres arcs plus joyeux comme la grossesse de Chloé ou les aventures professionnelles de Bart et Gabin.

La série est aussi connue pour se dérouler en même temps que la “vie réelle”, devra-t-on donc s’attendre à des épisodes qui traiteront du virus ? Cela reste à voir. Quoi qu'il en soit, retrouvez votre feuilleton Demain nous appartient sur TF1 le lundi 15 juin à 19h10 !