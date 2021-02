Demain nous appartient (TF1) : le couple Chloé et Xavier va-t-il résister ?

Voir aussi

La Chronique des Bridgerton : la saison 2 a trouvé son actrice principale

Série la plus vue de Netflix actuellement, "La Chronique des Bridgerton" est un véritable carton. Après une première saison qui a beaucoup fait parler, la saison 2 est donc attendue impatiemment par les fans. Et pour bien les mettre en haleine, la production a annoncé qui serait l'actrice qui incarnait la nouvelle héroïne de cette deuxième saison. Et il s'agit de Simone Ashley, que les habitués de la plateforme ont sans doute déjà vue dans une autre série Netflix...