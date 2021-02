Demain nous appartient (TF1) : Martin va-t-il être innocenté ?

La cavale de Martin prend fin dans "Demain nous appartient" sur TF1. Le fugitif s'est fait arrêter par le procureur alors qu'il était encore chez Chloé. Désormais, il va devoir tout faire pour persuader ses anciens collègues policiers de son innocence... (ATTENTION SPOILERS)

L'arrestation de Martin dans Demain nous appartient

Depuis plusieurs semaines, le feuilleton quotidien Demain nous appartient diffusé sur TF1, suit la cavale de Martin (Franck Monsigny). Ce policier, accusé de meurtre, a pris la fuite et a commencé une longue cavale. Persuadé de son innocence, il s'est premièrement caché dans un hangar désaffecté. Puis, dans un second temps, il a trouvé refuge chez son amie de longue date, Chloé (Ingrid Chauvin).

Pour Chloé, la situation est très délicate. La mère de famille dévouée, fréquente depuis peu le procureur Xavier Meffre (Charles Lelaure), en charge de l'enquête. Ce dernier est très amoureux d'elle et il ne comprend pas toujours le comportement de Chloé, un comportement un peu distant. Il redouble donc d'efforts, et vient chez elle à l'improviste. C'est à ce moment-là qu'il découvre avec stupeur la présence de Martin chez Chloé. En effet, Martin s'apprêtait à sortir pour rejoindre Alex (l'ex de Chloé) afin de changer de planque et se réfugier chez lui. Xavier, sans scrupules, arrête Martin ainsi que Chloé.

Demain nous appartient © TF1 Production

Martin et Chloé passent aux aveux

Les deux amis sont donc immédiatement arrêtés par le procureur. La situation est terrible pour Chloé qui doit se rendre au commissariat et se séparer de ses deux filles. Elle a pris de très gros risques en voulant couvrir son ami. Xavier est très impliqué dans son travail. Ainsi, ses fonctions de procureur l'obligent à envoyer Chloé devant le juge d'instruction. Il est également blessé intimement, tous ces mensonges à répétition lui sont très durs à digérer.

Martin, quant à lui, doit se confronter à ses anciens collègues de travail, en particulier Aurore (Julie Debezac). Il doit justifier son comportement et expliquer sa cavale. Il est persuadé d'être innocent mais malheureusement tout l'accable. Effectivement, il a complètement perdu la mémoire et ne se souvient pas de ce qui s'est passé le soir du meurtre. Les policiers font face à un problème de taille pour innocenter Martin : le manque de preuves.

Virginie (Audrey Looten) - Demain nous appartient © TF1 Production

Demain nous appartient : Virginie va réussir à innocenter Martin

(SPOILERS)

Virginie Corkas (Andrey Looten), la compagne de Martin, était présente le soir du meurtre. Cependant, elle a également été droguée à son insu et par conséquent elle ne se souvient plus de rien. Depuis le début, elle se bat pour retrouver la mémoire et tenter d'innocenter Martin. Elle s'est récemment souvenue qu'elle avait filmé une vidéo avec son portable ce fameux soir. Il faut à tout prix qu'elle retrouve son téléphone !

C'est Alex qui l'a ramenée ce soir-là. Avec son accord, elle décide de fouiller la camionnette, afin de voir si son portable n'est pas tombé à l'intérieur de l'habitacle. En effet, il était coincé sous un siège. En visionnant la vidéo, elle s'aperçoit clairement que Martin n'y est pour rien. Désormais, cela représente une preuve majeure, permettant d'innocenter Martin et d'alléger le sort de Chloé.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.