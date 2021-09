Demain nous appartient : Tristan (Mathieu Alexandre) va-t-il revenir dans la série ?

Tristan, interprété par Mathieu Alexandre, est absent depuis quelque temps dans "Demain nous appartient" sur TF1. Le comédien a récemment pris la parole sur Instagram pour confirmer son retour dans le feuilleton quotidien.

Demain nous appartient : une importante vague de départs

L'heure de la rentrée a sonné dans Demain nous appartient, depuis quelque temps les fidèles du feuilleton ont pu constater de nombreux changements. Le générique a changé, il est signé cette fois-ci par le chanteur Vianney. On constate également une vague de départs assez importante. En effet, plusieurs comédiens ont dû mettre les voiles, c'est le cas notamment de Linda Hardy qui interprétait Clémentine.

Puis, plus récemment, les téléspectateurs ont assisté tristement à la mort d'Ulysse, incarné par Sébastien Capgras. Lou (Rani Bheemuck), Sandrine (Juliette Tresanini), Morgane (Marie Catrix) et Arthur (Théo Cosset) ont également disparu du petit écran.

Le nouveau producteur artistique et directeur de collection de la série, Marc Kressman, a également confirmé que Ben et Solenne, incarnés par Artemisia Toussaint et Antoine Cohaut, ne reviendraient pas dans la série. La prise d'otage au Spoon a fait du ménage dans la série. Suite à cela, Tristan, le célèbre barman, a dû mettre en vente son établissement. Autant dire que la situation présageait un possible départ pour le taulier de la série.

Tristan (Mathieu Alexandre) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Tristan va revenir !

Tristan n'est plus présent à l'écran pour le moment, mais il sera bientôt de retour à Sète, pour le plus grand plaisir des aficionados du feuilleton. En effet, Mathieu Alexandre, l'interprète du barman, est enfin sorti du silence et il s'est expliqué dans l'une de ses story Instagram. Le comédien a annoncé la bonne nouvelle de cette façon :

La petite surprise que je voulais vous dire c’est que Tristan va revenir. On ne sait pas trop encore comment, mais en tout cas c’est en écriture. Moi j’ai hâte de découvrir aussi. Je ne sais pas exactement non plus dans quel tempo ça va se faire. Mais en tout cas, il va revenir !

Une chose est sûre, Tristan ne servira plus de cafés au Spoon puisque Bart et Louise ont repris son établissement. Son retour dans le feuilleton devrait en réjouir plus d'un. Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.