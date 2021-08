Demain nous appartient : Ulysse est gravement blessé

La prise d'otage continue au Spoon dans "Demain nous appartient". Chloé, Alex et les autres vont tout faire pour trouver un plan contre cette femme qui les séquestre. C'était sans compter sur la complicité d'Anthony, prêt à tout pour la défendre. Ulysse va en faire les frais... (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : la complicité d'Anthony

Ophélie retient en otage plusieurs personnages emblématiques de Demain nous appartient dans le mythique restaurant Spoon. Son plan est bien rodé et tout est calculé. Elle peut compter sur la complicité d'Anthony pour arriver à ses fins. En effet, tout en se faisant passer pour un otage, le jeune homme lui donne un coup de main.

Il prépare les sandwichs avec l'aide des autres, mais dès que ces derniers ont le dos tourné, il glisse quelques gouttes de produit dans leur nourriture. Complétement drogués, Alex (Alexandre Brasseur), Chloé (Ingrid Chauvin) et les autres finissent par s'endormir. Anthony (Benjamin Gaitet) attend que tout le monde soit inconscient pour se relever et ne pas éveiller les soupçons.

Anthony (Benjamin Gaitet) - Demain nous appartient ©TF1 Production

La police prend des mesures

Les otages doivent effectuer un travail forcé. Ophélie les emmène au sous-sol du Spoon où se trouvent des pelles et des pioches. Par petits groupes, ils vont devoir creuser un trou. Camille (Elisa Ezzedine) est exténuée, en larmes, elle ne veut plus travailler. Charlie (Clémence Lassalas) ne supporte pas de la voir se plaindre, l'ambiance devient électrique. Anthony, quant à lui, essai de dissuader les hommes qui souhaitent intervenir afin de maîtriser Ophélie.

De son côté, la police commence à prendre conscience de la gravité de la situation. Les proches des otages ont signalé leur disparation et sont très inquiets. Ayant tous été vus pour la dernière fois au Spoon, la police comprend qu'ils sont retenus de force. La brigade décide d'intervenir et prend position devant le restaurant. À ce moment-là, Sylvain (Arnaud Henriet) crie qu'ils sont retenus en otage. Ophélie l'assomme d'un coup de crosse et il s'effondre au sol.

Ulysse est en danger de mort

Ophélie menace de tuer Chloé et tous les otages. Elle finit tout même par avoir la police au téléphone. La preneuse d'otage explique aux forces de l'ordre qu'elle est la leadeuse du groupe "Solidarité Verte". De leur côté, les otages montent un plan. Alex et Ulysse (Sébastien Capgras) cherchent une solution pour maîtriser Ophélie. C'est Ulysse qui s'y colle, il récupère discrètement un couteau. Une fois le moment venu, il se jette sur elle et tente de la désarmer.

Anthony, assistant à la scène, sort une arme et tire sur Ulysse. Les otages sont sous le choc et découvrent la complicité d'Anthony. D'après une vidéo spoiler de TF1 Ulysse perd énormément de sang et sa vie est en danger. Allongé au sol, le jeune homme est très mal en point. Il demande à Chloé de dire à sa petite amie, Amanda, qu'il l'aime. Il faut évacuer Ulysse, il doit voir un médecin. La preneuse d'otage ne veut rien entendre. Ulysse va-t-il succomber à ses blessures ?