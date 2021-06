Demain nous appartient : un nouveau suspect est arrêté

Un corps a été retrouvé dans l'étang de Thau dans "Demain nous appartient". Reste plus qu'à savoir si c'est celui de Clémentine Doucet qui a disparu depuis un mois... L'autopsie du médecin légiste mène sur la piste d'un nouveau suspect. (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : le corps est enfin identifié

Tout le monde se demande si le corps retrouvé dans l'étang est celui de Clémentine Doucet (Linda Hardy). Effectivement, cette dernière a disparu depuis un mois dans Demain nous appartient. La femme qui a été retrouvée a également les cheveux bruns et bouclés. Le médecin légiste informe la police qu'elle est morte par strangulation.

Cependant, il est formel, la victime n'a jamais porté d'enfant, il est donc impossible que ce soit Clémentine. La brigade analyse donc son bracelet, il s'agit d'une pièce unique, faite par un artisan. Ce dernier est interrogé et informe qu'il l'a vendu à une certaine Julie Lavale. Cette femme travaille au Mas ostréicole Josse.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Qui est Noa, le nouveau suspect ?

La police se rend donc immédiatement au Mas pour interroger ses collègues. Ils tombent sur le patron Yvan (Jean-Louis Tribes) et son petit-fils Noa (Tristan Jerram). Il explique que Julie n'est pas venue travailler depuis 15 jours. En effet, cela ne l'a pas inquiété, car il était en conflit avec elle, pour une histoire d'heures supplémentaires non payées. Noa affirme qu'il ne connaît pas très bien Julie...

Néanmoins, la police récupère ses affaires laissées dans son casier et trouve son ordinateur. En fouillant dans ses messages, ils découvrent que Julie entretenait une relation amoureuse avec Noa et que celle-ci s'est mal terminée. Le jeune homme l'a menacé de lui faire payer toutes ses insultes. Par la suite, la police trouve dans le petit coffre de sa moto une corde bleue, similaire à celle utilisée pour étrangler Julie. Le jeune homme est immédiatement mis en garde à vue pour le meurtre de sa collègue.

Sacha est-il mêlé à cette histoire ?

Garance (Esther Valding), la fille de Clémentine, est très inquiète. Elle est persuadée que cette affaire à un lien avec la disparition de sa mère. La jeune femme menace une nouvelle fois Sacha (Renaud Roussel), qu'elle accuse d'être un meurtrier. Il se rend immédiatement au commissariat pour en savoir plus.

La victime s'est faite étranglée par une banale corde bleue. Ce qui est un indice pour les enquêteurs. Plus tard, Sacha se dépêche de rentrer chez lui et cache une corde similaire dans son coffre de voiture. C'est à l'abri des regards qu'il décide d'y mettre le feu. Plus tard, le médecin légiste fait une mystérieuse découverte. Il retrouve à l'intérieur de la gorge de Julie un éclat de dent portant l'ADN de Vinciane Allard : l'autre maîtresse de Sacha....

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.