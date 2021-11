Demain nous appartient : une nouvelle histoire d'amour en prévision !

Une nouvelle histoire d'amour est sur le point de voir le jour dans le feuilleton "Demain nous appartient". Depuis que Georges est séparé de Victoire, il a du mal à l'oublier... Mais il semblerait qu'une jeune femme remédie vite à cela ! Le policier va avoir un vrai coup de foudre, mais pour qui ? (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Et si Georges finissait par trouver l'amour ?

L'un des couples emblématiques du feuilleton Demain nous appartient sur TF1 s'est séparé il y a peu. En effet, Georges et Victoire semblaient couler des jours heureux, mais l'opération du cœur de cette dernière a tout fait basculer. Victoire est devenue plus distante et s'est renfermée sur elle-même. La jeune femme était victime d'hallucinations et de visions après son intervention chirurgicale. Elle a tout fait pour découvrir l'origine de ce problème, mais malheureusement cela l'a éloignée de son compagnon. Depuis, le couple est séparé, bien que les anciens conjoints vivent à quelques mètres de distances, puisque Victoire s'est installée sur le palier d'en face.

Cette dernière n'a pas eu de mal à tourner la page puisqu'elle est très vite retombée dans les bras d'un homme, qui n'est autre que son nouveau collègue de travail ! Georges quant à lui, a plus de mal et pourtant il met tout en œuvre pour rencontrer une femme. Inscrit sur une application de rencontre, il enchaîne les rendez-vous mais c'est un fiasco total. Soit les demoiselles ne restent pas, soit elles lui posent un lapin... Mais il semblerait que cette situation ne dure pas bien longtemps, puisque le policier va avoir un vrai coup de foudre !

Coup de foudre au Spoon !

Comme à son habitude, Georges a donné rendez-vous à l'une de ses nouvelles rencontres au Spoon. Malheureusement, cette dernière a fait comme les précédentes, elle n'est pas venue au date, laissant ainsi seul le jeune policier désespéré. Bart, le responsable du restaurant, essaie de lui remonter le moral comme il peut, mais il est interrompu par Vanessa, la cuisinière, qui est à deux doigts de finir son service. Elle incite Georges à prendre le plat du jour avant que la cuisine ne ferme. Après cela, la cheffe retrouve Georges à la fin de son repas pour avoir son avis, et ce dernier couvre de compliments sa cuisine, lui qui habituellement se nourrit exclusivement de burgers et de pizzas. Elle accepte de lui donner la recette, comme le dévoile cet extrait My TF1.

Georges en profite pour lui faire part de sa situation personnelle. Vanessa semble touchée par ce qu'il dit et comprend ce qu'il ressent. Ils parlent ainsi pendant des heures, sous les regards étonnés d'Audrey et Bart. Ils ne reconnaissent pas leur collègue Vanessa qui est habituellement si dure et impitoyable avec les gens. Vanessa se trouve même des points communs avec Georges et finit par lui dire "finalement, on est pareil vous et moi, on se retrouve comme ça car on est trop gentil". Après cet échange, ils partent en balade ensemble. Selon les synopsis de TF1, les deux célibataires vont continuer de se rapprocher. Vanessa va être transformée par cette nouvelle histoire et Georges complétement obnubilé par sa belle...

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.