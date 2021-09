Demain nous appartient : Victoire a de terribles visions [SPOILERS]

Victoire doit absolument se faire opérer du cœur en urgence, dans "Demain nous appartient". Il faut donc trouver un donneur compatible, et réaliser l'opération. Il semblerait que dès son réveil les choses se compliquent, la jeune femme n'est pas dans son état normal. Elle va avoir de drôles de visions. (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Victoire est effrayée

Les médecins réussissent enfin à mettre la main sur un cœur compatible, pour la greffe de Victoire (Solène Herbert) dans Demain nous appartient. La tension est à son comble dans le bloc opératoire. Évidemment, les médecins et amis de la jeune femme sont sous pression. Ils ne comptent pas perdre leur collègue de travail. William Daunier (Kamel Belghazi) se charge de l'opération, il est très stressé d'autant plus que la greffe ne prend pas du premier coup.

Le docteur doit donc insister et réessayer plusieurs fois la même technique afin de faire repartir le cœur. Heureusement, tout se termine bien. George (Mayel Elhajaoui) et Sandrine (Juliette Tresanini) sont soulagés. En salle de réveil, la jeune femme reste muette, et n'a pas l'air dans son état normal, ce qui inquiète ses proches. Victoire est complétement apeurée, quelque chose l'effraie. Les médecins sont pourtant confiants jusqu'à ce que Samuel (Axel Kiener) découvre Victoire en boule au pied de son lit complétement horrifiée.

Demain nous appartient ©TF1 Production

Des visions terrifiantes

La veille de l'opération de Victoire, les téléspectateurs ont assisté à une scène terrifiante : un homme poursuivait une jeune femme dans la forêt. Cette dernière s'est fait percuter par une voiture lorsqu'elle est arrivée sur la route. Un accident dramatique, qui permet finalement à Victoire d'avoir un nouveau cœur puisqu'elle s'est fait transplanter celui de la jeune femme accidentée. Il semblerait que cela ne soit pas sans conséquences.

Effectivement, depuis son réveil Victoire semble délirer et avoir des visions. Elle voit un homme au pied de son lit et il la terrifie. Serait-ce l'homme qui poursuivait la jeune femme dans la forêt ? Veut-il faire du mal à Victoire ? Les médecins vont tenter de comprendre quelle est la source de ses hallucinations.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.