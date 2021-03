Demain nous appartient : Victoire va-t-elle couvrir son amie Lucie ?

Lucie renoue enfin les liens avec sa meilleure amie Victoire dans "Demain nous appartient". Les deux jeunes femmes retrouvent leur complicité d'antan. Lucie ne va pas pouvoir cacher très longtemps la présence de son conjoint Marc Véry, à son amie. De plus, ce dernier semble avoir de gros soucis de santé. Lucie doit faire appel à Victoire qui est désormais médecin...

Demain nous appartient : Marc Véry est en mauvaise posture

La situation devient de plus en plus complexe pour Lucie (Lorie Pester) dans Demain nous appartient. Elle est de retour à Sète avec Marc Véry (Guillaume Faure), son conjoint recherché par Interpol. Il est de retour en France car sa sœur est décédée d'un cancer foudroyant. Il souhaite absolument se recueillir sur sa tombe. Lucie l'a accompagné dans son déplacement, et, par la même occasion, a retrouvé ses anciens amis et collègues.

Depuis quelque temps, une rumeur se répand à Sète : Marc est de retour. Anna Delcourt (Maud Baecker) aurait aperçu l'ancien tueur en série sur le port. Depuis, les équipes de police sont prêtes à rouvrir l'enquête. Lucie est immédiatement mise au courant. Elle est appelée au commissariat pour visionner une vidéo de surveillance où l'on voit Marc Véry se diriger vers une voiture. La jeune femme feint de ne pas le reconnaître et affirme que ce n'est pas lui.

Marc, qui s'est repenti aujourd'hui, doit se faire très discret et souhaite repartir au plus vite. Cependant, Lucie est très inquiète, l'ancien meurtrier semble en très mauvaise santé. En effet, il se tord de douleur, il semble avoir de très grosses crampes d'estomac. Il ne peut pas reprendre le bateau dans ces conditions. Lucie n'a plus le choix, elle doit en parler à son amie Victoire (Solène Hebert) qui est médecin.

Lucie invite son amie Victoire pour rencontrer son compagnon

Marc va de plus en plus mal, il fait des crises à répétition et se tord de douleur. Lucie ne lui laisse pas le choix, il doit consulter un médecin. Malheureusement, il est activement recherché par la police, elle doit donc faire appel à son amie Victoire qui vient tout juste d'être diplômée. Elle est persuadée que cette dernière ne dira rien. Elles sont amies de longue date et elle lui fait confiance.

Lucie décide donc d'inviter Victoire chez elle, dans le but qu'elle ausculte Marc, qui est très mal en point. Pour cela, elle lui propose de venir rencontrer son nouveau compagnon. Victoire se montre très enthousiaste, et a hâte de découvrir le nouveau petit-copain de son amie. Cependant, Lucie insiste pour qu'elle n'en parle à personne, même pas à George (Mayel Elhajaoui) son compagnon.

La jeune docteure va donc se retrouver face à un tueur en série qu'elle connaît très bien. Va-t-elle accepter de l'ausculter ? Surtout, sera-t-elle suffisamment attachée à son amie pour ne pas la dénoncer ? George, son compagnon, est policier et c'est lui qui en charge de l'enquête sur Marc Véry. La jeune femme va devoir lui mentir pour couvrir son amie Lucie.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.