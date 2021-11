Demain nous appartient : Victoria Abril s'est dite épuisée par le tournage intensif du feuilleton

Victoria Abril a débarqué dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Elle incarne Rebecca, la mère de Raphaëlle, venue tout droit d'Amérique du Sud. L'actrice espagnole s'est dite épuisée par le tournage qui fut très intensif. Mais cela n'entache en rien l'amour qu'elle porte à son personnage, qu'elle compte bien réinterpréter !

Demain nous appartient : la célèbre star espagnole débarque dans le feuilleton

L'actrice espagnole Victoria Abril, bien connue pour ses différents rôles dans les films du célèbre réalisateur Pedro Almodovar, est de retour en France. Durant huit saisons de la série Clem, elle a incarné Caroline, la mère de l'héroïne. Très occupée par ses différents projets en Espagne, Victoria Abril n'a pourtant pas hésité une seconde avant d'accepter le rôle de Rebecca Flores dans le feuilleton quotidien Demain nous appartient.

Elle incarne donc cette diva sur le déclin qui revient en France pour récupérer, coûte que coûte, sa fille Raphaëlle (Jennifer Lauret). La grand-mère de Camille et Maud a délaissé sa fille il y a trente ans. Elle va donc tout faire pour renouer des liens avec elle. Bien sûr, Rebecca apporte avec elle de lourds secrets qui promettent beaucoup de rebondissements. Pendant 20 épisodes, les fans de la série pourront donc suivre ses folles aventures. Les quatre semaines de tournage ont été très éprouvantes pour la comédienne qui a dû se plier au rythme infernal du feuilleton quotidien.

Victoria Abril est bluffée par le travail de ses collègues

En effet, Victoria Abril a eu droit à un tournage intensif. Elle s'est livrée à ce sujet dans les colonnes de Télé 7 jours :

C’est vrai qu’on va cinq fois plus vite que pour une autre série. J’ai tourné vingt épisodes en quatre semaines et j’ai cru mourir de fatigue, physique et mentale. Cela représente soixante heures de travail par semaine, soixante pages de dialogues à mémoriser le week-end pour la semaine suivante.

L'actrice tire son chapeau aux équipes de la série qui fournissent un travail acharné pour tenir cette cadence :

Je ne sais pas comment ils font pour tenir cette cadence depuis quatre ans. 250 épisodes par an, vous vous rendez compte ? C’est de la folie !

Rebecca Flores (Victoria Abril) - Demain nous appartient ©TF1 Production

Quoi qu’il en soit, l’actrice a été comblée par cette expérience et elle a été touchée par les différents clins d'œil des scénaristes faits au personnage qu'elle incarnait dans le film Talons aiguilles. Très investie dans son rôle de Rebecca, l'actrice a donc mis en stand-by ses projets en Espagne pour se consacrer corps et âme à son personnage qui lui manque déjà atrocement. Elle avoue s'être attaché à Rebecca qui est une personne solaire avec de multiples facettes. Depuis que le tournage est terminé, l'actrice a eu un sérieux coup de blues, elle espère donc que son personnage va plaire et que les téléspectateurs vont la réclamer de nouveau !

Nul doute que l'interprétation de Victoria Abril fera l'unanimité auprès des fans du feuilleton. Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.