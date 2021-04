Demain nous appartient : Xavier Meffre devrait rester sur ses gardes !

Le plan du couple Baulieu a échoué dans "Demain nous appartient". Mais ils n'en resteront pas là. Plus déterminés que jamais, ils vont tous faire pour anéantir le procureur, Xavier Meffre. Ce dernier ferait mieux d'être plus prudent ! (Attention SPOILERS)

Demain nous appartient : Les Beaulieu sont prêts à tout !

Désormais en cavale, le couple est activement recherché par la police dans Demain nous appartient. Les Beaulieu se sont retranchés dans leur camionnette. Ils sont persuadés que personne ne mettra la main sur eux. De plus Romain, alias Quentin, actuellement en prison, ne les dénoncera pas, car il est de leur côté. Réunis dans leur fourgon, Hélène (Anne Bouvier) et Pascal (Nicky Marbot) préparent un nouveau plan.

Pour venger la mort de leur fils Geoffroy, ils sont prêts à tout ! Ni la mort, ni la prison ne les arrêtera. Une chose est sûre, ils ne mettront pas fin à leur traque. Le procureur, Xavier Meffre (Charles Lelaure), doit mourir ! Hélène élabore un nouveau plan. Le couple se prépare, une nouvelle fois, à passer à l'attaque. Cette fois-ci de façon un peu plus subtile.

Un nouveau plan est mis en place

Attention SPOILERS

En effet, le couple cherche à tout prix à assassiner le procureur, qu'ils nomment responsable de la mort de leur fils, décédé en prison à Nouméa. Animés uniquement par la vengeance, Hélène et Pascal ne lâcheront rien et la police le sait. Ainsi, les deux filles de Xavier Meffre sont mises sous surveillance. Elles ne doivent plus sortir de leur appartement. Le procureur, quant à lui, doit porter son gilet pare-balles. La peur s'installe de plus en plus dans le foyer.

La police fait le pied de grue devant l'appartement, ce qui n'empêche pas le couple de passer à l'attaque ! Pascal fait diversion et se fait attraper, après une course-poursuite. Pendant ce temps-là, Hélène arrive à pénétrer chez Xavier et se retrouve nez à nez avec Camille (Elisa Ezzedine). Elle la menace avec un cutter. C'est avec beaucoup de courage que la jeune fille arrive à repousser Hélène. Elle prend immédiatement la suite et appelle les forces de l'ordre.

Demain nous appartient © TF1 Production

Xavier Meffre en grand danger !

Hélène en profite pour mettre quelques gouttes de poison dans une bouteille de vin se trouvant dans le réfrigérateur de Xavier. À la suite de ça, elle s'enfuit et la police ne parvient pas à l'attraper. Pascal quant à lui est auditionné mais ne donne aucune information. Le soir venu, Hélène débarque au commissariat les mains en l'air, elle vient se rendre.

Ce comportement étrange met la puce à l'oreille d'Aurore (Julie Debazac) qui se doute que quelque chose cloche. Xavier finit par ressentir les effets du poison qu'il a avalé. Il s'effondre au sol. Immédiatement transporté aux urgences, le procureur se trouve entre la vie et la mort. Les médecins doivent absolument savoir quelle substance il a ingurgitée pour pouvoir le sortir d'affaire. Sans cette information, ils seront incapables de le sauver.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19 h 10.