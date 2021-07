Demon Slayer : une bande-annonce pour la saison 2 de la série

L’adaptation animée du manga « Demon Slayer » fut LA sensation de l’année 2019 dans le monde de la japanimation. Et, alors que le public se remet à peine du film « Demon Slayer » qui a cartonné à travers le monde cette année, voilà que la série refait parler d’elle avec de nouvelles images de sa très attendue saison 2. Prêts pour une nouvelle baston ?

Demon Slayer : une franchise qui marche

Le 15 février 2016, la mangaka Koyoharu Gotōge prépublie dans le magazine Weekly Shōnen Jump sa nouvelle œuvre : Demon Slayer. Le shonen entre rapidement dans la catégorie des nouvelles BD japonaises qui cartonnen (aux côtés d’autres mangas tels que My Hero Academia et Jujutsu Kaisen). Avec 23 tomes publiés entre 2016 et 2020, le manga connaît inévitablement une adaptation animée par le studio ufotable. Ainsi, entre le 6 avril et le 28 septembre 2019, une première saison de 26 épisodes est diffusée, permettant d’accroître la visibilité du manga par la même occasion.

Toutefois, le meilleur reste à venir puisqu’après la série télévisée, c’est un film d’animation qui sort dans les salles japonaises le 16 octobre 2020. Intitulé Demon Slayer : le train de l’infini, le long-métrage atteint des records d’entrées en salles. Il parvient également à surpasser Le Voyage de Chihiro qui était, jusqu’ici, le film le plus lucratif du box-office japonais. Plus surprenant encore, le film d’animation triomphe à l’international. Il est actuellement le long-métrage japonais ayant engrangé le plus de recettes avec 500 millions de dollars.

Malgré la fin du manga, la franchise n’est pas prête de s’éteindre puisque le succès de ses adaptations animées a aussi entraîné la mise en ligne d’un jeu vidéo de combat nommé Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. À la manière de Naruto, vous n’avez donc pas fini de bouffer du Demon Slayer d’ici les prochaines années.

Bienvenue dans le Quartier des plaisirs

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire, Demon Slayer prend place dans un Japon réinventé du début du XXe siècle. Durant cette époque, les êtres humains sont menacés par des démons avides de leur chair. Heureusement pour eux, il existe une puissante organisation nommée Les Pourfendeurs de démons, qui les protège et traque ces immondes créatures. La série suit donc les aventures de Tanjuro qui rejoint l’organisation, après avoir vu sa famille être massacrée par un démon. Ce dernier ne laisse que sa jeune sœur comme survivante. Toutefois, elle est transformée en l’une d’entre eux. En rejoignant les Pourfendeurs de démons, Tanjuro souhaite trouver un antidote pour la guérir et la faire redevenir humaine.

Demon Slayer ©ufotable

La bande-annonce de la saison 2 se montre plutôt avare en informations. Tout juste apprend-on que Tanjuro et ses compagnons effectuent leur nouvelle mission à Yoshiwara, appelé également le quartier des plaisirs (d’où le titre de cette saison 2 qui se nomme Demon Slayer Entertainment District Arc). Cependant, il semble à la merci de nombreux démons. Comme le révèlent les images, Tanjuro pourrait également croiser le chemin d’un mystérieux personnage : Tengen Uzui, le tueur de démons. Mais sera-t-il son allié ou son ennemi ? Son rôle devrait être, en tout cas, majeur dans cette suite.

Une chose est sûre, on a hâte de voir ce que nous réservera cette seconde saison. Pour le moment, aucune date n’a été officialisée pour la sortie de ces nouveaux épisodes de Demon Slayer. Mais, comme le confirme la bande-annonce, ils seront disponibles dans le courant de cette année 2021. Il va donc falloir encore un peu patienter.

En attendant, vous pouvez toujours visionner le film qui est encore disponible dans quelques salles hexagonales.