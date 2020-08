Des : David Tennant terrifiant en tueur en série dans le teaser

ITV vient de mettre en ligne le premier teaser de "Des", sa série centrée sur un tueur en série écossais des années 70 et 80. Découpée en trois parties, elle sera diffusée à partir de septembre prochain sur la chaîne de télévision britannique. Pas de diffusion prévue pour la France pour le moment.

L'arrestation d'un tueur en série au centre de Des

Basée sur le livre Killing for Company : Case of Dennis Nilsen de Brian Masters, spécialiste des biographies sur les meurtriers de masse, Des racontera l’histoire vraie du tueur en série écossais Dennis Nilsen. Elle s’intéressera plus précisément à son arrestation en 1983 et aux événements qui s’en étaient suivi. Nilsen avait tué des garçons et des jeunes hommes à la fin des années 70 et au début des années 80, échappant à la police pendant cinq ans.

Après la découverte de restes humains qui bouchaient les égouts près du 23 Cranley Gardens, à Londres, le tueur en série avait finalement été arrêté et condamné lors de son procès à l’Old Bailey, la Cour centrale britannique qui traite les principaux cas des criminels de la capitale anglaise. Il avait été jugé pour six meurtres et deux tentatives de meurtres, et avait été condamné à passer sa vie en prison. Il y est donc resté jusqu’à sa mort à l’âge de 72 ans, en mai 2018.

Créée par Kelly Jones et Luke Neal, Des sera portée par David Tennant dans le rôle du tueur écossais. L’acteur s'est d'abord fait connaître en France après avoir prêté ses traits à Barty Croupton Jr dans Harry Potter et la Coupe de Feu, mais il avait aussi été choisi pour être le Docteur dans la célèbre série britannique Doctor Who de 2005 à 2013, et dans le spin-off d’animation Doctor Who : Dreamland, en 2009. Puis, on a pu le retrouver dans l'excellente Broadchurch, ainsi que dans Jessica Jones, et plus récemment dans Good Omens. Quant aux seconds rôles de la série, l’inspecteur en chef Peter Jay sera interprété par Daniel Mays, que l’on a pu voir cette année au cinéma dans 1917, tandis que Brian Masters sera joué par Jason Watkins, alias Harold Wilson dans The Crown.

Peter Jay et Brian Masters face au tueur dans la bande-annonce de Des

La bande-annonce de Des tease une histoire sombre et tendue avec David Tennant terrifiant dans la peau du tueur en série. Ce dernier ne semble pas déconcerté par son arrestation, et se montre même plutôt satisfait de pouvoir avouer ses crimes. Tennant dégage une impression d’un homme froid qui reste toujours en contrôle, quelle que soit la situation, ce qui rend le personnage si inquiétant, et colle bien avec l’idée que l’on peut se faire d’un tueur en série.

Des sera racontée du point de vue de la police et de Brian Masters, qui avait échangé des lettres avec Nilsen peu après son arrestation en février 1983, et l’avait même rencontré en personne pour tenter de comprendre ses actions. Son livre contient même des écrits du tueur, ce qui avait conduit l’auteur à être accusé de se montrer trop sympathique envers le meurtrier. Il sera donc intéressant de découvrir le point de vue de Masters dans la série d'ITV, et les premières images teasent sa rencontre avec celui au centre de l’histoire. Des explorera les conséquences personnelles et professionnelles de se retrouver au contact d’un homme comme Nilsen. Et étant donné qu’elle sera racontée du point de vue de deux hommes qui se sont retrouvés immergés dans l’univers de Nilsen, on devrait avoir droit à une série à l’atmosphère anxiogène qui devrait nous plonger face à face avec le tueur.

La série arrivera en septembre sur ITV mais n'a pas encore de diffusion prévue en France.