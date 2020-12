Désenchantée : un trailer pour la partie 3 de la série animée Netflix

Le monde un peu fou de "Désenchantée" revient pour une troisième partie des aventures de Tiabeanie et ses acolytes. À découvrir dès le 15 janvier 2021 sur Netflix.

Désenchantée : rire et fantasy

Matt Groening a révolutionné le genre de l'animation américaine en lançant il y a plus de 30 ans l'immortelle Les Simpson. Un portrait au vitriol et complètement décalé d'une famille américaine qui comptera bientôt plus 700 épisodes ! Le talentueux créateur a remis ça en 1999 avec Futurama qui s'éloignait de nos quotidiens et nous emmenait dans le futur avec toujours autant de talent. Après avoir fait le présent et le futur, Groening nous transporte depuis 2018 dans le passé dans un monde d'heroic-fantasy avec Désenchantée.

L'histoire se déroule dans le royaume médiéval de Dreamland. Le roi y vit comme un roi, et le peuple comme il le peut avec les maigres richesses qui lui restent. Pourtant, tous les villageois seront bien présents pour la cérémonie de mariage de la princesse Tiabeanie (Abbi Jacobson). Cette union, plus qu'un symbole d'amour, doit principalement sceller une alliance avec un autre royaume

Désenchantée ©Netflix

Mais "Bean" n'est pas une princesse comme les autres. Véritable garçon manqué portée sur la bouteille et pas la dernière à faire parler ses poings, elle s'enfuit au dernier moment face à ce destin qu'elle n'a pas choisi. Elle est accompagnée dans sa fuite par Elfo (Nat Faxon), un elfe qui ne vit plus avec les siens, et Luci (Eric André), un petit démon facétieux.

Désenchantée met donc en scène une héroïne de notre époque dans un monde fantastique peuplé de créatures incroyables, de magiciens et de sorcières, tout ça passé dans le chaudron humoristique de Groening. Il manque pourtant un ingrédient pour que la série fonctionne à 100%. À l'inverse de ses deux créations précédentes, cette dernière suit une vraie histoire sur la longueur. Là où la série Les Simpson peut partir dans tous les sens pendant 20 minutes avant de se poursuivre dans l'épisode suivant sans avoir aucun souvenir des événements, Désenchantée se sent presque obligé d'écrire une histoire sur la longueur. On gagne en cohérence et en création d'univers ce que l'on perd un peu en folie. Mais le potentiel est là.

L'histoire compte déjà deux saisons de 10 épisodes, et la troisième vient de se dévoiler dans une première bande-annonce.

À trois, à moi !

On retrouve dans cette bande-annonce le trio entouré d'elfes semblant sous le coup d'un sort dans une cave. La Reine Dagmar, que l'on croyait morte au début de la série, est bien là, vêtue d'une longue robe noire que seules peuvent porter les sorcières.

Désenchantée ©Netflix

Tiabeanie arrive tout de même à s'extirper de ses griffes et rentre au château. Mais la princesse n'est en sécurité nul part puisqu'un complot la visant se trame dans son enceinte où son père est retenu prisonnier. Elle a tout de même le certitude qu'Elfo et Luci seront toujours de son côté, ayant toutefois conscience que ce n'est pas non plus l'assurance tout risque.

Elle quitte donc à nouveau le royaume pour sauver sa vie et découvre celui de Steamland, qui, comme son nom le laisse présager, est baigné d'une ambiance steampunk et industrielle.

Désenchantée ©Netflix

Ici, pas de magie mais un univers régit par la science qui, allié à celui de la magie, pourrait créer un royaume invincible. Bean va donc poursuivre son aventure rock'n roll sur les notes d'une réinterprétation à la sauce médiévale, tout violons et flûtes dehors, du titre Born to be Wild de Steppenwolf.

La troisième partie de Désenchantée sera disponible en streaming sur Netflix dès le 15 janvier 2021.