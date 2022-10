Désordres sur Canal+ : c'est quoi cette série de Florence Foresti ?

La série "Désordres" de et avec Florence Foresti est diffusée sur Canal+ dès ce lundi 3 octobre. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau programme qui devrait avant tout séduire les fans de l'humoriste.

Désordres : Florence Foresti se raconte

Après Blanche Gardin et sa série La meilleure version de moi-même diffusée l'année dernière, c'est désormais au tour de Florence Foresti de se mettre en scène dans son propre show, Désordres, également diffusé sur Canal+. Sorte de journal intime de sa vie au moment de la création de son spectacle Épilogue, la série se décline en 8 épisode de 30 minutes, tous écrits par l'humoriste star. Elle nous invite à partager son intimité, qui ne se limite pas à amuser la galerie.

Florence Foresti - Désordres © Canal+

Pour les spectateurs déjà familiers de l'univers de Florence Foresti, Désordres est évidemment un prolongement de ses thèmes de prédilection abordés dans ses shows. À savoir : ses névroses, son chien, sa vie de maman célibataire, son image, et sa relation aux hommes.

On la découvre dans son grand appartement rue de Turenne qu'elle peine à aménager. "Pour retarder le moment d'écriture de son nouveau spectacle" d'après son ami et co-auteur Pascal. Alors à quoi ressemble la vie de Florence Foresti entre deux shows ? Elle boit (un peu trop) avec ses copines, profite de sa vie de célibataire une semaine sur deux sans sa fille, et surtout angoisse énormément. Ses crises de panique lui bouffent la vie, et lui font craindre le pire à chaque fois. Heureusement, ses anti-dépresseurs ne sont jamais loin.

Que vaut la série ?

Plus légère que la série de Blanche Gardin, Désordres s'adresse avant tout aux amateurs de l'humour de Florence Foresti. Les premiers épisodes sont légers et contiennent des séquences franchement drôles. Foresti fait du Foresti (et c'est pour ça qu'on l'aime).

Bernie (Albert) - Désordres © Canal+

Le programme est court (8x30 minutes) et se dévore très vite. Dans les derniers épisodes, Désordres prend un virage plus dramatique, et parvient à toucher sans pathos. Encore faut-il être sensible au malheur du personnage, dans son immense appartement du Marais, avec sa femme de ménage sans papiers.