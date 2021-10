Desperate Housewives : 10 ans après la fin, Susan et Mike se retrouvent pour un programme de Noël

Arrêtez tout ! Les fans de l'iconique "Desperate Housewives" pourront bientôt assister aux retrouvailles de deux acteurs iconiques de la série. Une fois n'est pas coutume, ces derniers camperont un couple dans le film à venir !

Desperate Housewives : nostalgie, quand tu nous tiens...

Le 13 mai 2012, la chaîne ABC diffuse le dernier épisode de Desperate Housewives. Le temps des adieux à Susan, Gaby, Bree, Lynette et tant d'autres personnages hauts en couleurs est venu. Ces femmes au foyer pas comme les autres tirent leur révérence avec majesté, laissant les fans pour la plupart éplorés de devoir dire au revoir à leurs protagonistes préférées. Toutefois, les nombreux acteurs et actrices du show créé par Marc Cherry n'ont pas chômé depuis la fin de la série ! On a notamment pu voir Marcia Cross dans Quantico, Felicity Huffman dans American Crime ou encore Ricardo Antonio Chavira dans Scandal.

Attention, cette fois-ci vous pourrez retrouver non pas une, mais deux stars de Desperate Housewives dans le même programme. Comme le révèle TV Line, Teri Hatcher et James Denton seront à l'affiche d'un téléfilm appartenant à un genre très spécifique !

Desperate Housewives ©ABC

La magie des fêtes

C'est dans un téléfilm de Noël que se retrouveront les interprètes de Susan et Mike à l'écran. L'intrigue s'articule autour d'un certain Ethan, marié et père de deux enfants. Le soir du réveillon, on lui apprend que la promotion dont il rêvait ne sera finalement pas sienne. Convaincu que ses principes et valeurs morales l'ont fait passer à côté de sa carrière dans le monde des affaires, Ethan souhaite, le temps d'un instant, changer de vie. Et évidemment, son vœu ne tarde pas à être exaucé !

Lorsque notre héros se réveille le jour suivant, il réalise que son existence a changé du tout au tout. Ethan n'est plus marié à Joyce, n'a pas d'enfants... mais se trouve à la tête de son entreprise ! Le malheureux ne tarde pas à comprendre que celle qu'il aime est la clé de tout. Mais s'il ne parvient pas à la (re)conquérir avant le jour de Noël, leurs chemins ne se recroiseront jamais.

Intitulé Un baiser avant Noël, le téléfilm dont le nom rappelle l'histoire de Cendrillon s'inspire directement de La Vie est Belle de Capra, dans lequel le héros souhaite lui aussi changer de vie et se retrouve privé des siens - le temps d'en tirer une bonne leçon !

Un duo de choc

Teri Hatcher et James Denton formaient l'un des couples favoris des téléspectateurs, on gage donc que ces derniers seront ravis d'assister à leurs retrouvailles sur le petit écran. Comme ils l'expliquent à TV Line, les deux comédiens, amis à la ville, s'entendent comme larrons en foire.

Depuis la fameuse scène des buissons, je savais que James et moi serions amis pour la vie.

Même son de cloche du côté de son partenaire ! Ce dernier ajoute que tous deux rêvaient de travailler de nouveau ensemble depuis de longues années - et se permet un trait d'humour qui résonnera dans le cœur des fans de Desperate Housewives ! Attention, si vous n'avez pas vu la série jusqu'au bout, on vous recommande d'éviter de lire ce qui suit :

Nous avons trouvé le programme parfait je pense, pour ce que je considère être la première réunion Desperate Housewives. Et puisque nous passons sur la chaîne télévisée des magasins Hallmark, je n’ai pas à m’inquiéter de me faire tirer dessus à la fin !

Un véritable conte de Noël pour les deux amis, mais aussi pour les fans du couple Susan et Mike ! Alors, heureux de retrouver les deux acteurs dans le téléfilm à venir ?