Destin - La saga Winx : Netflix annonce la saison 2

Depuis que Netflix a lancé "Destin : La saga Winx" en début d’année, la série rencontre du succès auprès de ses abonnés. Il n’est donc pas étonnant que le géant du streaming ait décidé d’officialiser l’arrivée prochaine d’une deuxième saison.

Destin : La saga Winx : un reboot féérique d’une série animée italienne

Le 22 janvier dernier, Netflix a lancé Destin : La saga Winx. Il s’agit un reboot en live action librement adapté de la série animée italienne Winx Club, créée par Iginio Straffi. L’intrigue se déroule dans un endroit appelé l’Autre Monde. On y suit le parcours de Bloom et de quatre autres fées qui y fréquentent l’école d’Alféa, un pensionnat dans lequel elles doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs magiques, et faire face aux monstres qui menacent leur monde.

Destin : La saga Winx © Netflix

Destin : La saga Winx a été créée par Brian Young, qui s'est donc appuyé sur l'histoire de la série d'animation imaginée par Iginio Straffi. Les cinq fées au centre de la série en live action sont jouées par Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt et Elisha Applebaum.

Le créateur de Destin : La saga Winx tease l'arrivée d'un nouveau personnage

Depuis que Netflix a dévoilé le premier chapitre de La saga Winx, la série est l’une dont on parle le plus depuis le début de l’année. Le show de Brian Young et Iginio Straffi a su trouver son public parmi les abonnés de la plateforme. Ce n’est donc pas vraiment une surprise d’apprendre que la série aura droit à une suite. Netflix vient d’annoncer la nouvelle via une courte vidéo partagée sur son compte Twitter.

Le cocréateur de La saga Winx n’a pas tardé à réagir à l’annonce de la nouvelle saison. Dans un message relayé par le compte Twitter de The Playlist, Brian Young promet d’explorer plus en profondeur les personnages centraux du récit dans la suite de la série. Et il tease surtout l’arrivée d’un nouveau mystérieux personnage, que les fans de la série originale reconnaîtront peut-être :

Les six épisodes de la première saison n’ont fait que gratter la surface de ce monde incroyablement riche et des puissantes fées qui y vivent. En même temps que l’histoire de Bloom continuera d’évoluer, je suis impatient de vous en apprendre encore plus sur Aisha, Stella, Terra et Musa ! Et on ne sait jamais qui pourrait débarquer à Alféa l’année prochaine…

Une courte attente avant la saison 2 ?

Netflix n’a pas encore donné de date de sortie pour la deuxième saison de Destin : La saga Winx. Mais un indice peut laisser penser qu’il ne faudra peut-être pas patienter longtemps avant de pouvoir la découvrir. Dans la vidéo partagée sur son compte Twitter, le géant du streaming annonce qu’elle arrivera « bientôt ».

Ce choix de mot peut intriguer, puisque la plateforme utilise plus généralement le terme « prochainement » pour annoncer de futurs séries ou films à venir. On peut donc se demander si le nouveau chapitre de La saga Winx n’a pas déjà été tourné. Si tel est le cas, on peut espérer pouvoir découvrir la saison 2 avant la fin de l’année. On suivra avec attention les annonces de Netflix dans les prochaines semaines, qui devraient nous en apprendre un peu plus sur l’avancement du projet et sa date de sortie.