Destin La saga Winx sur Netflix : c'est quoi cette adaptation en série ?

Après la série animée, et de nombreuses adaptations en films d'animation, les Winx sont de retour sous un format inédit avec "Destin : La saga Winx", une série live produite par Netflix.

Winx Club : les fées contrôlent le monde

Depuis 2004, les Winx font le bonheur des enfants. Cette série animée italienne créée par Iginio Straffi a rencontré un grand succès sur le sol italien, diffusée sur les chaînes Rai 2, Rai Gulp et Rai Yoyo. Par la suite, les Américains ont senti le bon filon, et se sont raccrochés au projet. En effet sur huit saisons, Nickelodeon a participé à la production de la saison 5 à la saison 7.

En France, le jeune public a découvert cette série culte en devenir sur France 3. Intitulée Winx Club, ce show suit les aventures magiques d'un groupe de six fées au sein du monde Magix. Cet univers magique est composé de trois écoles différentes : Alféa, Fontaine Rouge et Tour Nuage.

Winx Club ©Nickelodeon Animation Studios

À la base, la série suit les aventures de Bloom, une terrienne qui découvre finalement qu'elle est une fée. Avec l'aide de Stella, elle entre dans cet univers magique des fées. Entourée de Stella, Flora, Musa et Tecna, elle fonde le club des Winx, dans le but de protéger leur univers contre les forces du mal. Stella est la fée du soleil et de la lune, Flora est la fée de la nature, Musa est la fée de la musique, Tecna est la fée de la technologie, et enfin Bloom est la plus puissante d'entre elles et détient la Flamme du Dragon. En tout, la saga Winx Club contient plus de 200 épisodes et 4 téléfilms d'animation.

En 2016, Warner Bros annonce s'associer avec Rainbow pour produire un film en version live de Winx Club, pour une sortie courant 2019. Mais le projet ne trouve pas réellement de suite, et Netflix récupère l'idée. La plateforme dérive le concept et se lance dans la production d'une série en live action pour adolescents. Attendu le 22 janvier 2021, le show s'intitule sobrement Destin : la saga des Winx.

Netflix passe la seconde

Dirigé par Brian Young et Iginio Straffi lui-même, le show est une co-production américaine et italienne. Comme dans la série animée, Destin : la saga des Winx s'attache au parcours initiatique de cinq fées, qui apprennent à utiliser leur pouvoir au sein de l'école Alfea.

L'équipe de base est légèrement transformée. Si Bloom, Stella et Musa sont au rendez-vous, les deux autres fées sont remplacées par Aisha et Terra. La première est la fée des vagues, princesse héritière d'Andros. Dans la série animée, elle rejoint le club des Winx comme sixième membre à la fin de la saison 2. Quant à Terra, son rôle est similaire à celui de Flora. Un choix scénaristique qui a eu le don d'énerver les fans. Ces derniers se sont en effet plaints des absences de Flora, Tecna et des Trix (les trois sorcières Icy, Darcy et Stormy) du show TV.

Destin : la saga Winx ©Netflix

La première saison de Destin : la saga des Winx comprend 6 épisodes de 60 minutes chacun. Ces épisodes sont réalisés par Lisa James Larsson, la femme derrière les séries Britannia et Victoria. Côté casting, Abigail F. Cowen incarne Bloom, Hannah van der Westhuysen campe Stella, Precious Mustapha est Aisha, Eliot Salt joue Terra et Elisha Applebaum porte le rôle de Musa.

Netflix cherche à parler à un public plus adulte que la série animée, en mélangeant fantastique et heroic fantasy. La direction artistique s'éloigne en tout cas de l'aspect coloré de la série animée pour proposer quelque chose de plus sombre. Néanmoins, Destin : la saga Winx ne lorgne pas du côté de l'horreur et reste un produit grand public, histoire de séduire le plus grand nombre.

Découvrez Destin : la saga des Winx le 22 janvier 2021 sur Netflix.