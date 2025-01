Destinée à cartonner, cette nouvelle série est dispo sur Netflix

La nouvelle série Netflix adaptée d’un roman d’Harlan Coben, "Missing You", est désormais disponible. Et elle semble destinée à être l’un des plus gros cartons de ce début d’année.

Missing You est arrivée sur Netflix

Depuis que Harlan Coben a signé un deal avec Netflix en mars 2018, la plateforme de streaming a la possibilité d’adapter 14 de ses romans. C’est dans ce cadre que les séries Intimidation ou encore Ne t’éloigne pas ont été lancées. Et, depuis ce mercredi 1er janvier 2025, les abonnés Netflix peuvent découvrir la nouvelle série adaptée d’un livre de l’auteur : Missing You.

La principale protagoniste de Missing You est Kat Donovan, une inspectrice dont le fiancé Josh a disparu onze ans plus tôt. Alors qu’elle tente de reconstruire sa vie, Kat voir un jour le visage de Josh sur un site de rencontres. Bouleversant ses certitudes, cette découverte va forcer l’inspectrice à se replonger dans la mort mystérieuse de son père. Et va faire ressortir de lointains secrets de son passé.

Rosalind Eleazar en tête d’affiche

Composée de cinq épisodes, la nouvelle série Netflix est portée par Rosalind Eleazar. Cette dernière est surtout connue pour être l’interprète de Louisa, l’une des principales protagonistes de Slow Horses. À ses côtés, Ashley Walters incarne Josh dans Missing You.

Richard Armitage est également au générique de la série. Celui-ci est un habitué des adaptations d’Harlan Coben, puisqu’il est déjà apparu dans Intimidation, Ne t’éloigne pas et Double piège. Il incarne cette fois Ellis Stagger, le patron de Kat.

L’une des séries les plus vues de ce début d’année ?

On peut parier que Missing You sera l’un des gros cartons de ce début d’année sur Netflix. Car les adaptations d’Harlan Coben attirent généralement un grand nombre d’abonnés. La dernière à avoir été dévoilée, Double piège, a même été jusqu’à intégrer le top 10 des séries en langue anglaise les plus vues sur la plateforme de streaming.

En plus de cela, Harlan Coben a affirmé en septembre dernier, au cours d’une interview avec Digital Spy, que l’histoire de Missing You était peut-être sa plus « captivante ». Et il a assuré que le dénouement de la série Netflix l’avait surpris. Des propos qui ont de quoi intriguer les fans de ses œuvres et les pousser à découvrir cette nouvelle adaptation. On ne serait donc pas surpris de voir le show intégrer rapidement le top 10 de Netflix. Et y rester un moment.