Détox : Netflix dévoile sa nouvelle comédie avec Tiphaine Daviot et Manon Azem

Tiphaine Daviot et Manon Azem font une détox digitale dans la bande-annonce de la nouvelle comédie française Netflix. On série en six épisodes à découvrir dès le 1er septembre.

Nouvelle série comique française de Netflix

Entre 2018 et 2022, les abonnés ont pu profiter des trois saisons de Plan cœur. On y repense forcément en voyant arriver Détox, nouvelle comédie pétillante de Netflix. Ecrite et réalisée par Marie Jardillier, la série mettra en scène Léa et Manon, deux cousines et coloc de 30 ans qui passent leur vie à être accrochées à leur téléphone. Mais alors qu'elles désespèrent de ne pas être comblées dans leur vie (l'un à cause de son ex qu'elle aime encore, l'autre qui aimerait percer sur Instagram et TikTok), elles décident de se faire une "détox digitale".

Détox ©Netflix

Comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée par Netflix (en une d'article), le ton sera évidemment très comique avec des situations décalées. Léa et Manon étant totalement perdues sans leur téléphone. Mais cette expérience devrait leur permettre de reprendre leur vie en main.

Au casting de Détox

L'intérêt premier devrait venir de l'attachement pour Léa et Manon, interprétés par les sympathiques Tiphaine Daviot (Une belle histoire, HP) et Manon Azem (Hashtag Boomer, Ils étaient dix). On retrouve dans leur style "à côté de la plaque" quelque chose des héroïnes de Plan cœur. Reste à voir si passé cet amusant concept Détox parviendra à tenir sur la durée. La série sera composée de six épisodes pour sa première saison. Elle sera à découvrir le 1er septembre sur Netflix.