Deux acteurs de Supernatural rejoignent la saison 5 de The Boys

Il semblerait que le créateur de The Boys ait un petit faible pour la série Supernatural. Au point de vouloir rameuter dans la sienne les acteurs de la série horrifique des années 2000.

La série préférée des spectateurs sur Amazon Prime Video

La saison 5 de The Boys se fait attendre. Mais les fans de la série diffusée sur Prime Video devront patienter encore un peu, puisque la satire créée par Eric Kripke en est toujours au stade de pré-production.

Les spectateurs ont découvert The Boys en 2019 et l’ont très vite adoptée. Son ton irrévérencieux, sa violence et les thèmes pertinents abordés ont su séduire un public resté fidèle depuis 4 saisons. The Boys est tout simplement devenu l’une des séries les plus regardées d’Amazon Prime Video. Selon le baromètre Nielsen, la première saison aurait attiré 8 millions de spectateurs au cours des dix premiers jours de sa sortie.

The Boys cartonne tellement que deux spin-offs ont été lancés : The Boys présentent : Les Diaboliques (depuis 2022) et Gen V (depuis 2023). Par ailleurs, un troisième dérivé, Vought Rising, est prévu pour 2026. De quoi s’occuper avant l’ultime saison.

Le casting de Supernatural réunit dans The Boys

Pour faire patienter les fans, Eric Kripke et Variety ont annoncé deux nouveaux noms au casting. On retrouvera donc Jared Padalecki et Misha Collins que les fans de Supernatural connaissent bien, dans la saison 5. L’année dernière, le showrunner avait confié au média américain : « J’ai l'impression que je dois faire comme dans Pokémon avec Supernatural et attraper tout son casting. Il m’en reste un gros – un très gros – à attraper », avant de révéler qu’il s’agissait bien de Jared Padalecki.

C’est maintenant chose faite et les deux acteurs ajouteront leur nom au générique à celui de leurs compères Jensen Ackles (Ben/ Le petit Soldat), Jim Beaver (Robert Singer), Jeffrey Dean Morgan (l’agent de la CIA Joe Kessler) et Rob Benedict (Splinter) qui sont tous apparus dans Supernatural entre 2005 et 2020.

Pour l’instant, on ne connaît pas encore les rôles que joueront Jared Padalecki et Misha Collins. En revanche, on sait qu’on les retrouvera aux côté de Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso et toute la bande pour leur faire nos adieux.