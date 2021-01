Deux mamans sous le même toit sur Netflix : c'est quoi cette série mexicaine ?

Si vous avez déjà pensé à ce qu'il se passerait si votre enfant était échangé à la maternité, vous allez devoir forcément vous intéresser à "Deux mamans sous le même toit". Une nouvelle série originale Netflix venue du Mexique et lancée le 20 janvier.

Deux mamans sous le même toit : une série mexicaine à surveiller

Netflix a une intelligente politique qui consiste à ajouter à son catalogue des programmes originaux de différents pays. Pour cibler évidemment le public de certaines régions du monde et avec toujours ce petit espoir que le buzz se fasse ailleurs. En l'occurrence, Deux mamans sous le même toit est une création de Carolina Rivera en provenance du Mexique. La langue espagnole permettra de toucher plusieurs pays et l'histoire pourrait faire son petit effet.

Dans ce programme disponible dès le 20 janvier sur la plateforme, on y découvrira une situation qui va forcément parler aux mamans ou celles en devenir. Ludwika Paleta et Paulina Goto incarnent Ana et Mariana. Deux femmes qui viennent d'avoir leur enfant exactement en même temps. Mais elles vont découvrir que les bébés ont été inversés à la maternité. Ainsi, depuis qu'elles sont sorties, elles passent leur temps avec une progéniture qui n'est pas la leur. Au lieu de se rééchanger les enfants, elles vont faire une chose totalement inattendue : former une famille tous ensemble. Car le problème étant que chaque mère s'est attachée à l'enfant de l'autre et qu'il est difficilement envisageable de s'en séparer.

Une série sur l'amour maternel

Deux mamans sous le même toit exploite un postulat intéressant pour parler de ce qu'est l'amour maternel. En particulier quand le bébé n'est pas celui qui sort de nos entrailles. On imagine que la série va rebondir sur des ressorts comiques pour, en fond, évoquer quelques motifs thématiques universels. Bien sûr, on ne tient probablement pas une nouvelle grande série. La bande-annonce vend un show classique sur la forme, avec son lot de situations drôles et de l'émotion. Mais il suffit parfois de pas grand chose pour que Netflix provoque le buzz avec un titre que l'on n'a pas vu venir. Grâce à sa situation de base, nous pourrions entendre parler de cette série dans les jours qui suivent sa mise en ligne. Et peut-être même qu'elle fera son apparition dans le si surveillé "Top 10 en France aujourd'hui".