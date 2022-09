Devil in Ohio (Netflix) : c'est quoi cette série avec Emily Deschanel ?

Dans "Devil in Ohio", Emily Deschanel accueille chez elle une jeune fille échappée d'une secte. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa famille. Une mini-série mystérieuse à découvrir sur Netflix.

L'histoire de Devil in Ohio

Netflix nous offre une nouvelle série intrigante avec Devil in Ohio. Un thriller en huit épisodes qui voit Mae, une jeune fille échappée d'une secte, être recueillie par la Suzanne Mathis, une psychiatre. Contre l'avis de ses proches, celle-ci ne peut se résigner à l'abandonner. Elle va donc l'héberger chez elle et faire son possible pour l'aider avec son trauma. Seulement le passé de Mae pourrait la rattraper. À moins qu'elle ne soit pas si innocente que cela. Dans tous les cas, son trouble psychologique va mettre en danger Suzanne et sa famille.

Emily Deschanel - Devil in Ohio ©Netflix

Créée par Daria Polatin, notamment scénariste sur Jack Ryan et Castle Rock, Devil in Ohio est tirée de ses livres éponymes. Le show promet de tenir en haleine et d'offrir sa dose de frissons.

Emily Deschanel, l'après Bones

La principale attraction de Devil in Ohio, outre son intrigue mystérieuse, sera la présence d'Emily Deschanel. C'est elle qui interprète Suzanne. L'actrice est bien connue des amateurs de séries puisqu'elle a tenu entre 2005 et 2017 le rôle culte de Temperance Brennan dans Bones. Dans celle-ci, elle partageait l'affiche avec David Boreanaz. Elle jouait alors une anthropologue judiciaire qui analyse des squelettes (d'où le titre Bones) tandis que Boreanaz incarnait l'agent du FBI Seeley Booth.

Après ses 245 épisodes dans Bones, Emily Deschanel n'a pas eu de rôle marquant. Cette nouvelle série devrait lui permettre de revenir au premier plan donc. À ses côtés, on retrouve un autre visage connu puisque Madeleine Arthur, qui interprète ici Mae, avait participé à la trilogie À tous les garçons sur Netflix dans le rôle de Christine.

À découvrir sur Netflix à partir du 2 septembre.