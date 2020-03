Devils : nouvelle bande-annonce pour la série OCS avec Patrick Dempsey

OCS a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Devils", sa prochaine co-production labellisée OCS Originals dans laquelle Patrick Dempsey et Alessandro Borghi jouent aux rois de la finance.

Après Le Nom de la Rose, OCS continue de développer ses nouveaux formats séries sous le label OCS Originals. Par ce biais, le service français compte proposer des programmes de plus grande envergure montés en co-production avec plusieurs pays, un peu à la manière de Canal+.

OCS s'attaque à la finance avec Devils

La prochaine série OCS Orignals sera donc Devils, créée et réalisée par Nick Hurran et Jan Michelini, d'après le roman I diavoli de Guido Maria Brera, et co-produite par Lux Vide, Sky Italia et Orange Studio. Voici le synopsis de la série, composée de 10 épisodes de 60 minutes :

Dans les bureaux anglais d'une grande banque américaine, Massimo Ruggero se retrouve pris dans une guerre financière et doit choisir entre soutenir ou affronter son mentor, le PDG Dominic Morgan.

Pour nous préparer à cette ambitieuse série, OCS a dévoilé une nouvelle bande-annonce (voir en une d'article). Dès les premières secondes le ton est donné. "L'arme la plus puissante de notre époque n'est pas le fusil, le tank ou le canon, mais la finance". Un monde de requins mené par Patrick Dempsey qui interprète ici Dominic Morgan, PDG américain d’une banque d’investissement internationale.

Un homme particulièrement puissant qui verra sur sa route l'ambitieux Massimo Ruggero, personnage principal de la série joué par Alessandro Borghi.

A leurs côtés on retrouvera notamment Lars Mikkelsen (House of Cards) et Laia Costa (Victoria). L'ambiance de Devils s'annonce tendue et froide, pouvant rappeler la récente série d'Arte Bad Banks.

Pour découvrir Devils rendez-vous le 18 avril sur OCS. Deux épisodes seront diffusés par semaine.