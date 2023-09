Dévoré par les flammes : c'est quoi cette série brûlante avec l'actrice de La Casa de Papel ?

Disponible sur la plateforme Netflix, "Dévoré par les flammes" met en scène Úrsula Corberó dans un thriller policier sulfureux en huit épisodes, inspiré d'une sordide histoire vraie.

Úrsula "Tokyo" Corberó est de retour

Bien qu'elle soit active à la télévision depuis 2002 et au cinéma depuis 2011, ce n'est finalement que récemment que le monde entier a découvert Úrsula Corberó, aka "Tokyo", star de la série à succès Netflix La Casa de Papel. On la retrouve actuellement dans une autre série espagnole, Dévoré par les flammes, dans laquelle elle incarne une policière, Rosa.

Rosa (Úrsula Corberó) - Dévoré par les flammes ©Netflix

Son synopsis ne fait pas mystère de l'aspect sulfureux de la nouvelle série : "Mai 2017. Les restes calcinés de Pedro, un policier, sont retrouvés dans une voiture incendiée au réservoir de Foix, à Barcelone. La découverte éveille rapidement l'intérêt du public, surtout quand l'enquête commence à révéler un réseau de relations toxiques, de mensonges, de violence et de scandales sexuels impliquant Pedro et deux autres policiers : sa partenaire Rosa et l'ex-petit ami de cette dernière, Albert."

Casting de grand standing et histoire vraie

Dans cette série thriller en huit épisodes réalisée par Jorge Torregrossa et Laura Mañá, Úrsula Corberó fait équipe avec les acteurs Quim Gutiérrez (vu notamment face à Virginie Efira dans l'excellent Madeleine Collins) qui joue Albert, et José Manuel Poga qui incarne Pedro. Suite à la découverte du corps calciné de Pedro en 2017, une enquête complexe va ainsi révéler une sordide histoire entre les trois personnages, faite de trahisons, scandales sexuels, violences, mensonges...

L'histoire de Rosa dans la série Dévoré par les flammes est romancée. Mais elle s'inspire explicitement d'une histoire vraie. Un terrible fait divers très connu en Espagne et surnommé l'affaire du "Crime de la Police Municipale". En 2019, Rosa Peral, policière municipale de Barcelone, a été reconnue coupable avec son ex petit-ami et amant Albert López du meurtre de son partenaire, Pedro Rodríguez. Une affaire retentissante et très médiatisée, du fait de son contexte intime d'une part, et de son contexte professionnel d'autre part, à savoir le milieu policier.

Avec son très joli casting, une écriture qui penche vers le thriller érotico-policier, et une production soignée, Dévoré par les flammes, disponible sur Netflix, a donc tout pour devenir le carton de la fin de l'été.