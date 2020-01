Devs : un trailer mystérieux pour la série d’Alex Garland

Vous avez aimé ? Partagez :

Le cinéma d’Alex Garland a une complexité parfois dure à cerner. Le réalisateur s’exile sur le petit écran avec la série « Devs », dont la première bande-annonce interpelle même si on n’y comprend pas grand chose. En tout cas, visuellement, c’est beau !

De grands espoirs ont été placés en Alex Garland avec Ex Machina, modeste film de science-fiction qui disait beaucoup avec pas grand chose. On a cependant été refroidi par son second essai, Annihilation, disponible sur Netflix, qui était un objet plus opaque, qui perdait malgré des idées intéressantes. Les allergiques à son cinéma risquent d’avoir du mal avec son prochain projet, Devs. Pas de long-métrage cette fois mais une série. Le scénario suivra Lily Chan (Sonoya Mizuno), une ingénieure en information qui veut comprendre la vérité derrière le meurtre de son petit-ami. Dans sa quête, elle va se confronter à Forest (Nick Offerman), le dirigeant de la société Amay.

Le mystère Devs

FX a mis en ligne la première bande-annonce (à découvrir en tête de l’article) de Devs et, si notre rétine se régale, on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe et quels sont les intentions de Garland. Tant mieux, dirons-nous, car cela nous forcera à plonger dans la série afin de découvrir ce qu’elle cache. Mais ce n’est pas spécialement rassurant, Annihilation était justement une proposition atypique qui pouvait s’avérer hermétique. Espérons que le réalisateur a trouvé le moyen de nous perdre mais en se montrant plus convaincant sur la ligne. L’ambiance très technologique nous fait penser qu’il va chercher, à l’image de son travail sur Ex Machina, à questionner des problématiques fortes aux frontières de la métaphysique. Nos craintes étant légitimes, on doit avouer d’une autre part qu’on est très attirés par de nombreux plans de ce trailer, qui permettent de participer à la construction d’une ambiance particulière. Une qualité que l’on retrouvait aussi dans Annihilation.

On vous a parlé de FX mais c’est sur Hulu que la série sera diffusée. Les deux branches appartiennent au même groupe, celui de Disney, ce qui explique la combine. Devs sera donc lancée, aux USA, le 5 mars prochain. Aucune date n’est donnée pour la France et il y a de grandes chances pour que ce soit sur Canal+ qu’on la découvre.