Si Dexter vous intéresse encore, voici la bande-annonce de la nouvelle série

Dans de nouvelles images du préquel "Original Sin", Dexter est guidé par son père afin de devenir un tueur redoutable, capable également d’échapper aux soupçons de la police.

Original Sin, la nouvelle série sur la jeunesse de Dexter

Huit ans après la fin de la série originale, les fans de Dexter ont pu découvrir sa suite, New Blood. Bientôt, ils pourront voir une autre histoire située dans le même univers. Il s’agira cette fois d’un préquel, intitulé Original Sin.

Original Sin prend place en 1991, soit quinze ans avant le début de la série originale. Elle suit Dexter à partir du moment où il intègre le département de criminologie de la police de Miami, en tant que stagiaire. Alors qu’il ressent des pulsions meurtrières qu’il a du mal à contrôler, il accepte de suivre un code de conduite afin de cibler des personnes spécifiques à éliminer.

Harry devient le mentor du jeune homme dans le nouveau trailer

Paramount+ a partagé une nouvelle bande-annonce de Dexter : Original Sin. Celle-ci nous tease l’apprentissage de Dexter pour tuer des personnes ciblées. Et pour tuer sans se faire attraper. Les images insistent sur sa relation avec son père, Harry, et le rôle important de ce dernier dans son apprentissage.

Harry se place ainsi comme le mentor de Dexter. Il accepte de le former afin qu’il devienne un redoutable tueur, tout en étant capable de demeurer insoupçonné du reste de la police. Son père le prévient d’ailleurs de l’enjeu très élevé de ne pas se faire attraper : s’il échoue, le jeune homme ruinera non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ses proches…

Canal+ diffusera la série en France

Au casting d’Original Sin, Patrick Gibson interprète le principal personnage. Sa sœur Debra est jouée par Molly Brown et son père par Christian Slater. Sarah Michelle Gellar et Patrick Dempsey font aussi partie de la distribution. Michael C. Hall, l’interprète de Dexter dans la série originale, participe également à ce préquel. Car il prête sa voix aux pensées du personnage principal, comme on peut l’entendre dans la bande-annonce.

Dexter : Original Sin est composée de dix épisodes. Le premier sortira le vendredi 13 décembre sur Paramount+, et sera suivi d’un nouvel épisode chaque semaine. En France, il faudra toutefois attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir découvrir le show. Celui-ci sera diffusé plus tard sur Canal, à une date encore inconnue.