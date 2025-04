Dexter est de retour dans les premières images de Resurrection : la série débute cet été

Avec "Dexter : Resurrection", l’univers de l’une des séries les plus iconiques des années 2000 continue de s’étendre. Les premières images de ce nouveau show ont été dévoilées.

Encore une série dans l’univers de Dexter

Au même titre que Lost ou Prison Break, Dexter fait partie des séries culte à avoir été lancées dans les années 2000. Créée par James Manos Jr. et basée sur un roman de Jeff Lindsay, elle se concentre sur un redoutable anti-héros : un criminologue de la police de Miami qui est également un tueur en série…

Dexter s’est arrêtée en 2013. Mais les studios sont souvent tentés de développer de nouvelles histoires au sein de leurs univers les plus populaires. Un nouvel exemple en a été donné lorsque la série créée par James Manos Jr. a été relancée avec New Blood. Cette année, le préquel Les Origines a à son tour été dévoilé. Et de nouveaux épisodes centrés sur le personnage à l’âge adulte sont en préparation.

Plusieurs retours et de nouveaux personnages sur les premières images de Resurrection

Intitulée Resurrection, la nouvelle série centrée sur Dexter Morgan débutera directement après les événements de New Blood. Elle suivra l’anti-héros alors qu’il doit faire face aux potentielles conséquences de ses actions. Dont le retour de son père adoptif, Harry, et une possible nouvelle mission au sein d’un réseau clandestin. Et les premières images de la série ont été dévoilées.



Parmi ces premières images de Dexter : Resurrection, on retrouve Michael C. Hall, qui incarne toujours le principal personnage. Il apparait notamment aux côtés de James Remar, qui revient lui aussi dans le rôle de Harry. David Zayas est également de retour dans le rôle d’Angel Batista. Tout comme Jack Alcott dans celui de Harrison, qu’il avait déjà incarné dans New Blood. Parmi les nouveaux venus dans cet univers, on peut voir Uma Thurman, Peter Dinklage et Emilia Suárez.

Sortie prévue pour cet été

Selon The Hollywood Reporter, le tournage de Dexter : Resurrection est en cours. Quant à la diffusion de la série, elle est prévue pour cet été sur Paramount+ aux États-Unis, et devrait être visible sur la plateforme MyCanal en France. Une date plus précise n’a pas encore été communiquée.

En attendant cette nouvelle série dans l’univers de Dexter, vous pouvez toujours vous plonger dans le préquel Les Origines. Il est disponible sur MyCanal. Si vous avez déjà découvert cette série, vous vous demandez peut-être si elle aura une deuxième saison. La réponse est oui ! Comme rapporté par Variety, Showtime a renouvelé le show au début du mois d’avril. On ne sait pas encore quand on pourra découvrir ses nouveaux épisodes.