Dexter : John Lithgow reprendra son rôle de Trinity Killer dans le revival

« Dexter » fera donc son retour dans une surprenante saison 9. Toutefois, le tueur en série de tueurs en série verra également le come-back de l’un de plus ses célèbres adversaires : Trinity Killer. Incarné par John Lithgow, il pourrait de nouveau se confronter à Dexter Morgan. La question principale : comment cela sera-t-il possible, quand on connaît les événements de la saison 4 ?