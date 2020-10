Dexter : la série culte va avoir une nouvelle saison

2020 continue d'être une année exceptionnelle qui nous réserve des surprises. Parfois des bonnes, parfois des mauvaises. À voir dans laquelle de ces deux catégories vous allez ranger l'annonce d'une nouvelle saison de la série culte "Dexter", plusieurs années après une fin peu convaincante.

Dexter : une excellente série qui a sombré

Dexter est l'une de ces séries que l'on peut associer à ce que certains experts aiment qualifier "d'âge d'or". Une période que l'on situe entre le début des années 2000 et celui des années 2010. L'industrie de la télévision a fait un bond en avant, avec des programmes de grande qualité comme Breaking Bad, Mad Men ou encore Lost, pour ne citer qu'eux. Si le terme veut bien dire quelque chose, on connaît aussi actuellement une période qui pourrait être qualifiée de cette manière, le format étant en train de jouer des coudes pour rivaliser avec le cinéma.

En dépit d'une fin contestée et de dernières saisons moins convaincantes, la série Dexter est bien un classique de la télévision. Son pitch de départ est l'une des raisons de l'enthousiasme du public à son lancement. Le personnage principal est Dexter Morgan (Michael C. Hall), fils adoptif pas très stable d'un officier de police. En grandissant, son instabilité psychologique se confirme quand il devient un tueur en série. Pour camoufler cette activité, il s'est engagé dans la police et travaille comme médecin légiste dans la Criminelle de Miami. Drôle de situation, donc, puisqu'il agit des deux côtés de la barrière. Dexter a cependant une certaine notion de ce qui est bon car il décide de mettre ses pulsions meurtrières au service de la justice en s'attaquant à des criminels - comme un super-héros, quelque part. Cette double vie n'est pas simple à mener, il doit évidemment essayer de la cacher à ses proches et aux policiers.

Plus la série avance et plus Dexter flirte avec une position dangereuse. On n'en dira pas plus sur le scénario, pour éviter de spoiler ceux qui n'ont jamais regardé. Mais la série a vite vu sa cote de popularité décroître lors des dernières saisons. La tournure narrative a déçu sur plus d'un aspect, sans parler de ce final qu'une grande partie des fans a encore en travers de la gorge. À l'instar de Lost ou Game of Thrones, dommage que le sprint final ait écorné sa réputation.

Une nouvelle saison en 2021

En cette année 2020 qui n'a rien de normale, Showtime surprend tout le monde en annonçant que Dexter va connaître un retour sur la chaîne avec une neuvième saison limitée composée de 10 épisodes.

Oui, ce n'est pas un remake mais bien une suite que la chaîne a décidé de préparer. L'acteur Michael C. Hall va reprendre le rôle principal, avec le showrunner Clyde Phillips qui revient. Il était impliqué au lancement mais a ensuite quitté son poste, ce qui peut être mis en corrélation avec la dégradation du show. Showtime doit se souvenir que les retours étaient mitigés et va essayer d'apporter une conclusion qui soit plus à la hauteur des attentes.

Pari risqué, car si un autre raté se produit, les téléspectateurs risquent d'être encore plus sévères à son encontre. On ne sait rien de précis sur l'intrigue, elle devrait se dérouler des années après et nous raconter à quoi ressemble la vie de Dexter désormais. Son penchant pour le meurtre sera toujours présent et nul doute qu'un danger doit le guetter. Va-t-on assister à sa chute ? Réponse en 2021, si tout va bien. La chaîne va entamer dans un futur assez proche la production et aimerait se positionner à l'automne prochain pour la diffusion.