Dexter New Blood : une saison 2 est-elle prévue ?

Le tueur en série Dexter a fait son retour sur la petite lucarne avec "New Blood". Est-ce qu'une suite est possible après le final ? Clyde Phillips, le showrunner, donne son avis sur la question. Attention, l'article contient des SPOILERS, il est vivement conseillé d'avoir vu la fin de la série.

Dexter : le tueur en a encore sous le capot

Retour en 2013. La série Dexter s'achève au bout d'une saison 9 et les fans grondent. Une déception généralisée s'est fait sentir et la majorité s'accorde à dire que Dexter a été un beau gâchis. Il y a eu des raisons d'y croire, lors des premières salves d'épisodes. L'histoire de Dexter Morgan, policier officiant à Miami et également tueur en série, était vraiment passionnante, ainsi que propice à explorer des noeuds dramatiques/thématiques forts.

En fin d'année 2020, Showtime aguiche les fans de la première heure en annonçant qu'une nouvelle saison va voir le jour. Celle-ci a pour but d'essayer d'apporter une conclusion plus satisfaisante aux aventures de Dexter. Ce programme, titré New Blood, présente l'anti-héros dans sa nouvelle vie.

Une dizaine d'années après les événements que l'on connaît, il a trouvé refuge dans la petite bourgade d'Iron Lake. Un lieu où il peut dissimuler sa réelle identité. Néanmoins, ses pulsions ne tardent pas à resurgir et le tueur ne peut s'empêcher de refaire couler le sang. Ce retour était séduisant sur le papier puisqu'il se faisait avec Clyde Phillips, showrunner des premières saisons de Dexter.

Dexter : New Blood ©Showtime

Doit-on espérer une suite à New Blood ?

La fin de New Blood a été diffusée en France et a fait office de véritable coup de tonnerre. Alors qu'il tentait de fuir avec son fils, Dexter a été tué par ce dernier, après qu'il s'est rendu compte qu'il était le coupable du meurtre de son coach. Une conclusion qui semble assez radicale pour qu'aucune suite ne voit le jour.

Cependant, on connaît suffisamment l'industrie pour savoir qu'il ne faut jamais dire jamais et qu'un spin-off ou un projet dérivé peut voir le jour. Justement, Clyde Phillips a été interrogé par TV Line sur ce sujet et il avance que rien n'est prévu pour l'heure. La balle est dans le camp de Showtime, qui pourrait avoir envie de s'intéresser au fiston Harrison. Une éventualité qui n'est pas sans séduire le showrunner :

S'ils m'appelaient et me disaient :" Nous voulons faire une série sur Harrison" et que je suis assez occupé, je laisserais tomber tout ce que je fais et me lancerais directement dedans. J'adorerais le faire, mais ça dépend vraiment de Showtime.