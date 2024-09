Dexter est de retour dans le teaser de la série préquel avec Sarah Michelle Gellar

"Dexter : Original Sin" nous proposera de rencontrer le célèbre tueur en série alors qu’il n’était encore qu’un stagiaire dans la police de Miami. La série se dévoile avec un teaser.

Retour en arrière pour Dexter avec Original Sin

Diffusée de 2006 à 2013, Dexter a marqué le paysage des séries de cette époque. Ses épisodes nous faisaient suivre le quotidien d’un brillant membre du département de criminologie au sein de la police de Miami, qui s’avère aussi être… un tueur en série. Après la suite New Blood, les fans de cet univers vont bientôt pouvoir découvrir un préquel. Showtime proposera ainsi bientôt la nouvelle série Original Sin. Ce préquel nous embarquera en 1991, c’est-à-dire quinze ans avant le début de la série principale. On y suivra le jeune Dexter à ses débuts en tant que stagiaire au sein du département de criminologie de la police de Miami. On le verra adopter un certain code de conduite lui permettant de contrôler ses pulsions meurtrières en ciblant des personnes spécifiques à éliminer.

De premières images pour la série

Showtime a mis en ligne le premier teaser de Dexter: Original Sin. D’après ces images, la série nous montrera tous les éléments de la jeunesse du personnage principal qui ont fait de lui le tueur que nous connaissons. Ces premières images sont aussi l’occasion de découvrir Patrick Gibson dans le rôle-titre. On y voit aussi Christian Slater dans celui d’Harry Morgan et Molly Brown dans celui de Debra. Sarah Michelle Gellar et Patrick Dempsey sont également introduits. Ils jouent respectivement des personnages du nom de Tanya Martin et Aaron Spencer. De son côté, Christina Milan est la nouvelle interprète de Maria LaGuerta. Elle succède à Lauren Vélez, son interprète dans la série originale.

La diffusion commencera en décembre

Cette bande-annonce nous tease aussi un retour phare. Car si le célèbre tueur a donc un nouveau visage, Michael C. Hall est tout de même présent dans la série. L’interprète du principal personnage dans la série originale prête sa voix aux pensées intérieures de sa version plus jeune.

Le premier épisode de Dexter: Original Sin sera diffusé le 13 décembre prochain sur Showtime aux États-Unis. En France, c’est Paramount+ qui proposera la série à partir de la même date.