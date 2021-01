Dexter : qui sont les nouveaux personnages de la saison 9 ?

La série culte de Showtime, "Dexter", reviendra cet automne pour une saison 9 très attendue. De nouveaux personnages et acteurs ont été annoncés au casting.

Dexter : caché en évidence

Dexter, créée par James Manos Jr. d'après le roman Ce cher Dexter de Jeff Lindsay, fut un petit phénomène à sa sortie en 2006.

Il faut dire que le sujet avait de quoi fasciner. Le personnage principal, incarné par Michael C. Hall, est en effet un homme troublant. C'est un expert dans l'analyse des traces de sang pour la police de Miami. Il a une sœur, Debra (Jennifer Carpenter), policière elle aussi, et des amis, policiers eux aussi. Dexter Morgan partage sa vie tranquille avec sa petite amie Rita (Julie Benz). Serait-il un de ces hommes chanceux qui mènent une vie parfaite ? Pas tout à fait, car Dexter est aussi et accessoirement un tueur en série. Pas de ceux qui tuent par plaisir et au hasard. Non, Dexter, lui, tue des criminels dont il a jugé que la mort était justifiée. Ce qui en fait tout de même un tueur sanguinaire, mais avec une morale.

Dexter ©Showtime

C'est justement cette frontière entre le bien et le mal qui en a fait un personnage très aimé des spectateurs. En plus de son concept charmeur, la série était très bien écrite et palpitante pendant de nombreuses saisons. Néanmoins, la fin officielle au bout de sa 8ème saison a beaucoup déçu à l'époque, gâchant un peu l'aura de réussite totale qui aurait pu entourer Dexter pour toujours.

Showtime en ayant bien conscience, la chaîne a commandé cette année une neuvième saison pour tenter de réparer les dégâts. On en apprend aujourd'hui un peu plus sur l'histoire avec la présentation de nouveaux personnages.

Un peu de sang neuf

On découvrait la semaine dernière que le méchant de cette nouvelle saison serait incarné par Clancy Brown, ennemi sans pitié de Connor MacLeod (Christophe Lambert) dans le premier Highlander. Il incarnera Kurt Caldwell, le maire de la petite ville d'Iron Lake. La production a annoncé aujourd'hui de nouveaux personnages et les acteurs qui les incarneront.



Omera (Julia Jones) - The Mandalorian ©Disney+

Julia Jones, vue dans The Mandalorian et la saga Twilight, jouera le rôle d'Angela Bishop, la première chef de police amérindienne de la ville du nord de l'État de New York. La très jeune Johnny Sequoyah (Believe, Wind Walkers) jouera Audrey, la fille adolescente impétueuse et opiniâtre de Bishop.

Lacy (Alano Miller) - Sylvie's Love ©Amazon Studios

Alano Miller (Silvie's Love, Halt and Catch Fire) jouera un sergent de la police d'Iron Lake et l'entraîneur adjoint de lutte du lycée local. Quant à Jack Alcott (The Good Lord Bird, Black List), il prêtera ses traits au personnage de Randall, décrit simplement comme une rencontre importante dans la vie de Dexter.

Après ces annonces de nouvelles têtes, on attend avec impatience celle des revenants. Après tout, de nombreux personnages étaient toujours vivants et importants dans la vie de Dexter à la fin de la saison 8. On pense en premier lieu à Angel Batista (David Zayas), son ami et collègue qui connait aujourd'hui son vrai visage de tueur. On espère enfin le retour d'Hannah (Yvonne Strahovski), ancienne petite amie de Dexter qui est partie avec son fils. Dans tous les cas, le showrunner du début, Clyde Phillips, est lui de retour pour conclure Dexter. On sait également que 6 épisodes seront réalisés par Marcos Siega, un habitué du show.

La neuvième saison de 10 épisodes est prévue pour une diffusion à l'automne 2021.