Dexter saison 9 : découvrez la nouvelle identité du tueur dans un teaser

Showtime nous rappelle régulièrement l'existence de la prochaine saison de "Dexter". Le dernier teaser en date permet de découvrir la nouvelle identité du personnage principal ainsi que sa vie. Mais combien de temps pourra-t-il refouler ses pulsions meurtrières ?

Une saison 9 prévue à l'automne

Comme le personnage qui donne son nom au titre, Dexter est une série bicéphale. Excellente pendant sa première partie de vie, elle a sombré lors de la seconde. La huitième saison, qui a fait office de conclusion, n'aura pas du tout répondu aux attentes. Fort heureusement, Showtime ne va pas nous laisser là-dessus et a lancé la préparation d'une neuvième salve d'épisodes. La dernière, normalement, pour aboutir à une conclusion plus convenable.

Michael C. Hall sera de retour en Dexter Morgan. On l'a connu comme expert de la police de Miami alors qu'il se laissait dévorer par son côté obscur. Quand il n'était pas au travail, il traquait des tueurs en série afin de les faire payer leurs mauvais actes. Pris à la gorge par sa double identité, il a quitté son ancienne vie pour se trouver un point de chute dans l'Oregon. C'est dans cet état des États-Unis qu'on le retrouvera pour la saison 9, 10 ans après sa dernière apparition. Aura-t-il changé ? Il semblerait que ses penchants meurtriers ne vont pas tarder à refaire surface. On ne sait pas encore si d'autres personnages vont revenir mais son adversaire, lui, sera incarné par Clancy Brown. Ce dernier jouera le maire autoproclamé de la petite ville servant de décor principal. Un homme qu'il vaut mieux avoir avec que contre soi. Les précisions sur le scénario tardent à venir, avant la diffusion prévue à l'automne prochain sur Showtime (rien n'est encore annoncé pour la France).

Ne l'appelez plus Dexter Morgan

Dexter Morgan (Michael C. Hall) - Dexter ©Showtime

Un nouveau teaser nous montre Dexter dans sa vie actuelle. Lors de son passage en ville, tout le monde le salue avec joie. Probablement parce que ses voisins ne connaissent pas le monstre qui se cache en lui. À en croire son attirance pour le couteau posé en vitrine d'un magasin, certains risquent vite de le découvrir. L'information à retenir est que l'on connaît sa nouvelle identité : Jim Lindsay. Un nom choisi en référence à Jeff Lindsay, l'auteur du roman Ce cher Dexter qui a servi de base pour l'adaptation de la série.