Dexter saison 9 : Jennifer Carpenter (Debra) de retour dans la série

La série "Dexter" va avoir une seconde chance pour proposer une fin plus satisfaisante. Une neuvième saison arrive avant la fin de l'année et racontera ce qu'il advient du tueur dans sa nouvelle vie. Malgré l'état dans lequel termine son personnage, Jennifer Carpenter sera de retour.

Dexter : une saison 9 sortie du chapeau

En 2013, Dexter s'achevait au bout d'une saison 8 relativement décevante. Avant elle, le scénario avait déjà entamé une dégradation qualitative et ce n'est pas ce final qui allait nous faire changer d'avis. La déception des fans a été entendue et Showtime veut se rattraper. Une saison 9 a donc été programmée pour rattraper ce qui peut l'être. Exercice délicat, qui peut aboutir a encore plus de déception si la réussite n'est pas probante. On avait laissé le tueur dans un coin paumé des États-Unis. Devenu barbu et bucheron, il espérait se faire oublier en entamant une vie modeste loin du tumulte de Miami. Son passé va finalement ressurgir et nous allons donc avoir le bonheur de retrouver Michael C. Hall dans le rôle de Dexter Morgan. Comme attendu, ses pulsions meurtrières ne vont pas tarder à refaire surface et il va encore trouver le moyen de se mettre dans une situation délicate.

Le tueur retrouvera sa soeur

Plusieurs nouveaux personnages seront introduits mais on attend surtout de voir comment ceux déjà connus pourront se faire une place dans cette neuvième salve d'épisodes. On a d'ailleurs appris que John Lithgow referait parler de lui en Arthur Mitchell, le Trinity Killer de la saison 4. Une participation sous une forme fantomatique, à n'en pas douter, étant donné que le personnage est mort. D'après Deadline, Jennifer Carpenter sera aussi de la partie.

Dexter ©Showtime

Elle incarnait la soeur de Dexter dans la série et a trouvé la mort avec l'aide de son frère. Condamnée à un état végétatif, elle a été débranchée par ce dernier. On ne s'attend pas à une résurrection surprise pour Debra mais davantage a ce qu'elle soit un fantôme qui accompagne Dexter. À voir si cela apportera un vrai plus à ce dénouement et ne sera pas juste un geste frappé du sceau du fan service. D'autres personnages disparus pourraient aussi faire leur retour mais rien n'a été confirmé. Pareillement pour les vivants. Va-t-on revoir Angel Batista (David Zayas), Hannah (Yvonne Strahovski) ou encore Harrison ? Réponse à l'automne prochain.