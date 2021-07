Dexter saison 9 : une bande-annonce et une date de diffusion

Dexter est de retour dans la première bande-annonce de la saison 9, désormais sous-titrée "New Blood". Même loin de chez lui, le tueur ne pourra pas éternellement refouler ses pulsions meurtrières. En plus de cet aperçu, Showtime a enfin révélé la date de diffusion.

Dexter revient pour une dernière danse

Au pied du mur, Dexter (Michael C. Hall) avait quitté Miami pour se terrer dans une petite ville de l'état de New York. Voilà où s'était stoppée la saison 8 à l'époque et elle avait amené avec elle son lot de déceptions. La série diffusée sur Showtime aura été en dessous des attentes pendant les dernières saisons. Ce qui explique pourquoi la chaîne tente de corriger le tir avec cette nouvelle salve d'épisodes. Le scénario se déroule une dizaine d'années après la saison 8. Dexter a refait sa vie du côté d'Iron Lake et tente de se faire oublier. Mais son penchant pour le sang et les armes ne va pas tarder à refaire surface. 10 épisodes nous attendent et le showrunner Clyde Phillips reprend du service - il avait quitté le navire lors de la seconde partie de la série.

Après plusieurs teasers très courts, Showtime nous offre un aperçu plus conséquent d'une minute. C'est bien entendu encore trop court pour se faire un avis sur ce retour mais plusieurs informations y sont distillées à l'intérieur. Tout commence avec Dexter en train de parler à quelqu'un qui semble être un psy. Ce dernier a l'air dans la confidence par rapport aux penchants meurtriers de son patient.

Pour ne rien arranger, Dexter travaille dans une armurerie. En étant au contact des armes au quotidien, on comprend qu'il soit en train de replonger. Un métier assez ironique, tout comme le fait que le personnage ait - de ce que l'on pense voir - une relation amoureuse avec une policière. Il ne fait décidément rien pour arranger son cas et doit aimer se mettre dans des situations délicates. Dexter va replonger et devra affronter un ennemi incarné par Clancy Brown.

Dexter : New Blood ©Showtime

C'est avec une certaine excitation que l'on attend cette saison intitulée New Blood par Showtime. Le network en a d'ailleurs profité pour enfin dévoiler la date de lancement de la diffusion : 7 novembre aux États-Unis. On ne sait pas encore quand et où nous pourrons y avoir accès en France.