Dexter : trois nouvelles séries annoncées par Showtime

Ceux qui regrettaient la fin de la série policière "Dexter" vont pouvoir se réjouir. Trois séries dérivées de l'iconique programme devraient bel et bien voir le jour.

Dexter : un concept diablement efficace

Amorcée en 2006, Dexter met en scène un personnage principal pour le moins particulier. En effet, le protagoniste éponyme, expert en médecine légale est également un tueur en série. Mais attention, Dexter ne s'en prend jamais à des innocents. Il n'assassine que d'autres meurtriers.

Il faut reconnaître à la série son concept à la fois très original pour l'époque et indubitablement malin. Faire du personnage principal un tel anti-héros n'est pas chose aisée, et les spectateurs du monde entier ont suivi avec intérêt les aventures de ce dernier. Du moins, jusqu'à la saison finale du programme, dont la conclusion a déçu la grande majorité des fans du show. Tant est si bien qu'il y a deux ans, Dexter a fait son grand retour dans un reboot intitulé Dexter : New Blood.

De père en fils

Ce programme se déroule dix ans après la fin de la série. Le personnage campé par Michael C. Hall vit alors sous une nouvelle identité mais est rattrapé par son passé. La tentative a récolté de belles critiques et selon nos confrères de Deadline, le show va revenir pour une saison 2. Mais attention, il semblerait que cette nouvelle salve d'épisodes place les spectateurs du point de vue d'un autre protagoniste, à savoir le propre fils de Dexter, Harrison.

Dexter : New Blood ©Showtime

Malheureusement pour ce dernier, il a hérité des tendances meurtrières de son père. Il sera dès lors intéressant de voir si le jeune homme empruntera - ou non - le même chemin que son paternel. Dans l'attente de cette nouvelle saison, découvrez les deux autres séries inscrites dans l'univers de Dexter que Showtime devrait diffuser. Ces dernières partagent d'ailleurs un point commun, puisqu'elles sont l'une comme l'autre des préquels.

Un nouveau projet qui fait froid dans le dos

La première s'articulera donc autour d'un personnage central de la série originelle, à savoir Trinity. Ce redoutable tueur en série, antagoniste majeur du thriller, a fait trembler plus d'un spectateur. Son interprète, l'excellent John Lithgow, avait d'ailleurs reconnu que la plupart des gens qui l'arrêtaient dans la rue lui parlaient de ce monstre. De son propre aveu, les fans lui révélaient souvent que sa performance les avait effrayés.

Si l'on ne sait que peu de choses au sujet de ce projet à venir, il s'intéressera en toute logique aux raisons qui l'ont fait devenir l'ignoble serial killer découvert dans la série à succès.

Dexter ©Showtime

Nouvelle approche d'un personnage culte

Le troisième et dernier projet nous place de nouveau du côté de Dexter. Sobrement baptisée Origins, la série nous plongera dans la jeunesse de ce dernier, alors en passe d'obtenir son diplôme universitaire... Le programme suivra donc sa progressive transition vers le tueur en série qu'il deviendra par la suite.

En toute logique, Michael C. Hall cèdera pour l'occasion sa place à un interprète d'une vingtaine d'années. Si l'on ignore qui sera l'heureux élu, il se verra logiquement entouré de versions rajeunies des autres héros. L'occasion de renouer avec le regretté Harry, mais aussi avec Deb, alors adolescente.